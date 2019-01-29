Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
29.01.2019, 14:56

Порошенко объявил об участии в выборах президента

Порошенко объявил об участии в выборах президента - Фото
Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

До выборов президента, который будет руководить страной до 2024 года, осталось всего два месяца

Реклама
Реклама

Сегодня, 29 января, действующий президент Петр Порошенко объявил об участии в выборах главы государства, которые состоятся в последний день марта. Свое решение он озвучил в киевском Международном выставочном центре во время форума "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", передает корреспондент LIGA.net.

"Чувство глубокой ответственности перед страной вынудило меня принять решение еще раз выдвинуть свою кандидатуру на должность президента Украины", - сказал он.

Реклама

В воскресенье, 31 марта, состоятся очередные выборы президента, а через семь месяцев, 27 октября, - плановые выборы народных депутатов Верховной Рады.

Дата президентских выборов осталась неизменной, несмотря на введенное на месячный срок в конце 2018 года военное положение в 10 областях. По состоянию на сегодня зарегистрированы уже 20 кандидатов.

Президента в Украине избирают на пятилетний срок. 

LIGA.net отслеживает все новости, тенденции и фильтрует предвыборный информационный поток: вся информация компактно собрана в хронике.

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы в Украине, петр порошенко, кандидат, выборы президента, выборы-2019, участие
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 