Украина вошла в предвыборный период. В воскресенье, 31 марта, состоятся очередные выборы главы государства, а через семь месяцев, 27 октября, - плановые выборы народных депутатов Верховной Рады.

Дата президентских выборов осталась неизменной, несмотря на введенное на месячный срок в конце 2018 года военное положение в 10 областях. По состоянию на середину января зарегистрированы уже более 15-ти кандидатов.

Президента в Украине избирают на пятилетний срок. В 2014 года на должность главы государства в первом туре был избран Петр Порошенко.

LIGA.net отслеживает все новости, тенденции и фильтрует предвыборный информационный поток.