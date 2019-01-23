Украина вошла в предвыборный период. В воскресенье, 31 марта, состоятся очередные выборы главы государства, а через семь месяцев, 27 октября, - плановые выборы народных депутатов Верховной Рады.
Дата президентских выборов осталась неизменной, несмотря на введенное на месячный срок в конце 2018 года военное положение в 10 областях. По состоянию на середину января зарегистрированы уже более 15-ти кандидатов.
Президента в Украине избирают на пятилетний срок. В 2014 года на должность главы государства в первом туре был избран Петр Порошенко.
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По данным главы МВД Арсена Авакова, большинство кандидатов уже нарушают закон.
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