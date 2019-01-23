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Выборы–2019: хроника избирательной кампании — все новости - Фото

Выборы–2019: хроника избирательной кампании — все новости Live

Выборы–2019: хроника избирательной кампании — все новостиLive
23.01.2019, 10:20
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Фото: iStock/Global Images Ukraine

Украина вошла в предвыборный период. В воскресенье, 31 марта, состоятся очередные выборы главы государства, а через семь месяцев, 27 октября, - плановые выборы народных депутатов Верховной Рады.

Дата президентских выборов осталась неизменной, несмотря на введенное на месячный срок в конце 2018 года военное положение в 10 областях. По состоянию на середину января зарегистрированы уже более 15-ти кандидатов.

Президента в Украине избирают на пятилетний срок. В 2014 года на должность главы государства в первом туре был избран Петр Порошенко.

LIGA.net отслеживает все новости, тенденции и фильтрует предвыборный информационный поток.

23.01.2019
17:53

В президенты выдвинули депутата, поддерживавшего Саакашвили: это Дмитрий Добродомов.

15:05

Страна-оккупант РФ планирует направить представителей в наблюдательную миссию ОБСЕ на выборах президента в Украине. 

09:36

Текущий список зарегистрированных кандидатов

09:32

"Юля - пуля, Петр - великий. 5 часов интервью Луценко - за минуту". Генпрокурор не обошел вниманием предстоящие выборы, рассказав кое-что о кандидатах.

22.01.2019
18:32

Саакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда Батькивщины.

17:20

Как националисты кандидата в президенты выдвигали: фоторепортаж со съезда.

16:43

ЦИК зарегистрировал кандидатом самовыдвиженца Юрия Бойко.

15:06

Батькивщина выдвинула своего кандидата в президенты - это Юлия Тимошенко.

14:59

Лидер Свободы Олег Тягнибок заявил, что националисты объединятся на осенних выборах в Раду - якобы есть договоренности.

14:48

Документы в ЦИК подали еще два кандидата - нардеп Александр Вилкул (Оппозиционный блок - Партия мира и развития) и Илья Кива (Соцпартия).

14:40

По данным главы МВД Арсена Авакова, большинство кандидатов уже нарушают закон.

14:04

В Киеве националисты от пяти правых сил (Свобода, Правый сектор, ОУН, С-14 и КУН) выдвинули своего кандидата - Руслана Кошулинского.

12:30

"Какой мужчина! Как Оппоблок Вилкула в президенты выдвигал" - репортаж LIGA.net со съезда-форума ахметовской части Оппоблока.

12:19

Патриарх Филарет пришел на съезд Батькивщины, где поблагодарил Порошенко за томос и призвал партию "способствовать единению украинцев".

21.01.2019
21:10

Новое интервью Зеленского - за минуту. Только главные тезисы из разговора шоумена с Украинской правдой.

17:35

ЦИК зарегистрировал кандидатами выдвиженца от УКРОПа Александра Шевченко и экс-главу ГФС Романа Насирова.

15:58

Расследование Радио Свобода показало: компания Зеленского получила 35 млн рублей из госбюджета страны-оккупанта России.

15:00

На съездах партий Слуга народа и Радикальная партия выдвинули кандидатами в президенты Владимира Зеленского и Олега Ляшко соответственно.

13:44

Зеленский сказал, что думает о возврате ПриватБанка Коломойскому.

12:14

"Кто кому на выборах "рука Москвы" и откуда ее видно лучше всего" - аналитика.

10:31

Зеленский рассказал, о чем говорил с Порошенко на Банковой.

20.01.2019
17:08

На съезде партии Сила людей было принято решение выдвинуть в президенты экс-журналиста Дмитрия Гнапа.

16:26

Соцпартия решила выдвинуть кандидатом Илью Киву. Он собрался “поднять партию с колен”.

15:35

"Оппозиционый блок - Партия мира и развития" выдвинула кандидатом Александра Вилкула. Он уже пообещал "прекратить стрельбу на Донбассе".

10:25

"Садовый, Гриценко, Вакарчук: вокруг кого объединяться демократам" - аналитика

19.01.2019
21:10

Сначала юрист Студии Квартал 95 подтвердил наличие бизнеса в России, а позднее Зеленский сам признал, что таки да, он - совладелец кинокомпании в РФ.

08:55

Зеленский заявил, что обсуждал с Порошенко участие в выборах.

18.01.2019
18:40

В расследовании Радио Свобода о бизнесе Зеленского в России видно, как кандидат уезжает в сопровождении минивэна из условной бизнес-группы Приват.

17:08

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российских наблюдателей пригласили на выборы в Украину.

16:43

ЦИК зарегистрировал кандидатами нардепа Ольгу Богомолец и лидера партии 5.10 Геннадия Балашова.

15:30

"Клондидаты. Как в Украине используют двойников на выборах" - аналитика

10:54

Зеленский отреагировал на расследование о "бизнесе в России", но мало что прояснил.

17.01.2019
23:03

Журналисты-расследователи программы "Схемы" нашли у Зеленского кинобизнес в России

17:57

Президент Порошенко может официально объявить об участии в выборах в конце января - начале февраля, заявили на Банковой.

16:15

Кандидат Гриценко арендует офис на Подоле за 500 тыс грн в месяц под избирательный штаб и жалуется на нехватку денег.

15:16

Народный фронт исключил из состава фракции народного депутата Юрия Тимошенко: он идет в президенты.

16.01.2019
16:59

В Нацбанке рассказали, как выборы повлияют на курс гривни

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Теги: верховная рада, Владимир Зеленский, выборы в Украине, петр порошенко, юлия тимошенко, анатолий гриценко, выборы президента, юрий бойко, выборы-2019, хроника выборов
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