Зеленский скрыл поместье в Италии в окружении олигархов РФ - СМИ

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский имеет 15-комнатную виллу на побережье итальянского курорта Форте-дей-Марми. Об этом говорится в расследовании Слідство. Інфо.

"Это городок облюбовали российские богачи - здесь отдыхают Роман Абрамович, Олег Дерипаска и члены семьи Бориса Ельцина", - отмечает журналист Анна Бабинець.

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В декларации за 2017 год Зеленский указал четыре квартиры в Киеве, загородный дом, а также квартиры в Ялте и Великобритании.

Всеми ими он владеет полностью, частично или арендует. Однако о 15-комнатную виллу на итальянском побережье, которой Зеленский обладает вместе с женой Еленой, в декларации не указал.

Согласно документам в 2017 году итальянская фирма San Tommaso S.R.L., задекларированная Зеленским, приобрела 15-комнатный дом в тосканском городке Форте-дей-Марми. За него итальянская фирма заплатила 3,8 млн евро. Дом расположен всего в 600 метрах от моря - восемь минут пешком до пляжа.

Посещает Зеленский ли виллу, неизвестно.

В его Instagram удалось найти лишь одно фото из неизвестного итальянского городка, датированное 9 августа 2017 года.

Журналисты предполагают, что к тому времени семья Зеленского, скорее всего, уже владела виллой в Форте-дей-Марми.

Городок Форте-дей-Марми расположен в регионе Тоскана, на побережье Тирренского моря в 90 километрах от Флоренции.

Название городка переводится как "мраморный форт"- в средние века здесь добывали мрамор. В прошлом веке итальянские богачи стали покупать здесь дома, и курорт приобрел славу элитного.

Фото: whywander.com

"Сегодня же Форте-дей-Марми известный в Италии как место, где хозяйничают россияне", - уточняется в расследовании.

Журналисты New York Times рассказывали, что за аренду навеса на пляже Форте-дей-Марми отдыхающие платят по 250 евро в день. За однодневные вертолетные поездки в Монте-Карло - по 4,5 тысячи евро. И оставляют официантам чаевые по 1000 евро.

Фото: luxgallery.it

Российские чиновники не только отдыхают в Форте-дей-Марми, они также дают взятки местными виллами.

В Форте-дей-Марми имеет виллу бывший итальянский премьер Сильвио Берлускони, он якобы живет по соседству с Романом Абрамовичем. Найти упоминания об известных украинцах, которые владеют недвижимостью в Форте-дей-Марми, Слідство. Інфо не удалось.

Журналисты Слідство. Інфо спросили у Зеленского, почему эта недвижимость не упоминается в декларации кандидата, несмотря на то, что он с женой - конечные бенефициары фирмы San Tommaso S.R.L., которая владеет имуществом в Форте-дей-Марми. В пресс-службе Зеленского ответили: "Декларация кандидата заполнена в полном соответствии с действующим законодательством Украины".

30 января 2019 года Зеленский, который баллотируется на пост президента Украины, исправил некоторые данные в своей электронной декларации за 2017 год.