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27.03.2019, 19:16

Зеленский побеждает во втором туре выборов - опрос Разумкова

Зеленский побеждает во втором туре выборов - опрос Разумкова - Фото
Фото: depositphotos.com

Среди всех респондентов за Зеленского собираются проголосовать 18,8%

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Согласно новому опросу Центра Разумкова, во втором туре президентских выборов Владимир Зеленский побеждает как Петра Порошенко, так и Юлию Тимошенко. В случае выхода во второй тур Тимошенко и Порошенко, оба имеют примерно равные шансы на победу.

Среди всех респондентов за Зеленского собираются проголосовать 18,8% (среди тех, кто намерен участвовать в выборах и уже определился, за кого голосовать - 24,8%). Вторую позицию занимает Порошенко (соответственно 15,7% и 22,1%), третью - Тимошенко (соответственно 11,5% и 14,8%).

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За Юрия Бойко намерены проголосовать 7,3% всех респондентов и 10,0% тех, кто придет на выборы и определился, за кого голосовать, за Анатолия Гриценко - соответственно 6,1% и 8,2%.

Во втором туре выборов, согласно опросу, Зеленский побеждает как Порошенко (соответственно 36,5% и 22,7% среди всех респондентов), так и Тимошенко (соответственно 33,5% и 19,5 %).

В случае же выхода во второй тур Тимошенко и Порошенко, оба имеют примерно равные шансы на победу (соответственно 25,1% и 23,3%).

Исследование проведено с 21 по 26 марта 2019 года. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Согласно мартовскому опросу, проведенному компанией Социс, за Зеленского готовы отдать голоса 24,6% опрошенных. На втором месте по симпатиям - Петр Порошенко - 14,8%. За Тимошенко готовы голосовать 8,7% респондентов.

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Теги: рейтинг, выборы, опрос, Зеленский
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