Сколько украинцев готовы голосовать на выборах - опрос Рейтинга

Фото: depositphotos.com

По итогам третьей недели марта, более 80% опрошенных в той или иной степени декларируют свою готовность принять участие в выборах президента 31 марта 2019 Года. Таковы результаты опроса, проведенного соцгруппой Рейтинг.

По данным опроса, половина опрошенных однозначно уверены, что будут голосовать, а треть - скорее да, чем нет.

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"При этом полностью уверены в выборе кандидата и обязательно придут и проголосуют за него 58%, в то же время, четверть - не уверены в своем выборе, но думают, что все равно пойдут голосовать", - отметили социологи.

Фото: ratinggroup.ua

Социологи уточнили, что каждый шестой не определился с выбором кандидата. "Важно, что больше таких среди бедных избирателей, жителей центра и запада, женщин, людей среднего возраста, украиноязычных", - говорится в сообщении.

Фото: ratinggroup.ua

Опрос проводился 22-27 марта 2019 года среди 3000 избирателей во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Погрешность составила не более 1,8%.

27 марта сообщалось, что около 20% украинских избирателей на выборы не ходят, и за счет наличия их в списках возможны фальсификации.