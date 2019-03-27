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27.03.2019, 11:35

20% украинцев не ходят на выборы: возможны фальсификации - МВД

20% украинцев не ходят на выборы: возможны фальсификации - МВД - Фото
Фото: depositphotos.com

В МВД предлагают в день выборов считать всех избирателей на участках

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Около 20% украинских избирателей на выборы не ходят, и за счет наличия их в списках возможны фальсификации. Об этом на брифинге заявил советник главы МВД Михаил Апостол.

"Вы знаете, еще, к сожалению, есть большое количество людей, которые проживают в Украине, никуда не выехали, не умерли, но они не ходят голосовать. Это приблизительно ожидается 20%; это тот резерв, который будут пытаться сфальсифицировать их голосами", - отметил он.

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По его словам, эту проблему трудно решить, но это работа наблюдателей кандидатов в президенты и их представителей в комиссиях.

Апостол предложил им в день выборов считать всех избирателей на участках. Если проголосуют, например, 100 человек, а в протоколе их 120, значит, произошла фальсификация.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта.

25 марта сообщалось, что полиция, а также все органы исполнительной власти из состава МВД переведены на усиленный режим работы за неделю до выборов президента

 

 

 

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Теги: мвд, выборы-2019, избиратели
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