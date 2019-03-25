Выборы-2019. Полиция перешла на усиленный режим работы

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Полиция, а также все органы исполнительной власти из состава МВД переведены на усиленный режим работы за неделю до выборов президента. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Первый заместитель главы МВД Сергей Яровой уточнил, что полиция обеспечила охрану 199 окружных избирательных участков; привлечено 400 полицейских; начал работу межведомственный оперативный штаб. Во время выборов, уточнил он, обеспечивать порядок будут 135 400 правоохранителей.

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Ранее сегодня сообщалось, что всего с начала предвыборной кампании в полиции зарегистрированы 3945 сообщений о нарушениях.