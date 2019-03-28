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28.03.2019, 15:45

Бекешкина рассказала, сколько украинцев доверяют экзит-полам

Бекешкина рассказала, сколько украинцев доверяют экзит-полам - Фото
Ирина Бекешкина (фото - LIGA.net)

Директор фонда Демократические инициативы подчеркнула, что не доверяют экзит-полам те, кто не хочет идти на выборы

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Большинство украинцев доверяют результатам экзит-полов, которые будут проведены в день выборов президента 31 марта. Об этом на пресс-конференции заявила директор фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина.

"Очень важно, что большинство граждан доверяют результатам экзит-полов - 55%, не доверяют - 35%", - отметила Бекешкина.

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По ее словам, избиратели всех рейтинговых кандидатов (50%-60%) доверяют экзит-полам, не доверяют те, кто не хочет идти на выборы.

10% респондентов сказали, что не определились

По ее словам, количество избирателей, кто верит в честность выборов, увеличилось до 31%, в августе 2018 года этот показатель был на уровне 17%.

Опрос провел фонд Демократические инициативы совместно с Киевским международным институтом социологии с 20 по 26 марта 2019 года среди 1600 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,2%-3,7%.

21 марта 2019 года Бекешкина заявляла, что первые результаты экзит-пола фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, Киевского международного института социологии и центра Разумкова будут обнародованы 31 марта в 20:00. 

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Теги: деминициативы, выборы-2019, ирина бекешкина, экзит-полы
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