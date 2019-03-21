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21.03.2019, 13:31

Бекешкина сказала, когда озвучат первые результаты экзит-пола

Бекешкина сказала, когда озвучат первые результаты экзит-пола - Фото
Ирина Бекешкина (фото - LIGA.net)

Консорциум проведет 31 марта опросы на выходе из избирательных участков

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Первые результаты экзит-пола фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива, Киевского международного института социологии и центра Разумкова будут обнародованы 31 марта в 20:00. Об этом сегодня на пресс-конференции заявила директор фонда Деминициативы имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

По ее словам, затем социологи обнародуют данные в 23:00, это будут цифры на закрытие участков.

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Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии и Центр Разумкова сегодня объявил о старте проекта "Национальный экзит-пол 2019".

Консорциум в составе этих организаций проведет 31 марта опросы на выходе из избирательных участков.

"Экзит-полы в Украине играют особую роль и особое значение. Это необходимое условие не ночных ток-шоу, а форма контроля общественности за честностью выборов", - сказала Бекешкиной.

Она считает, что экзит-полы смогут показать были ли фальсификации на выборах президента.

4 декабря 2019 года Бекешкина заявляла, что главе государства Петру Порошенко будет сложнее выйти во второй тур президентских выборов, чем победить в нем.

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Теги: петр порошенко, выборы-2019, ирина бекешкина, экзит-полы
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