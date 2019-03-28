Кто финансирует радикалов Ляшко: исследование ЧЕСНО

Олег Ляшко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Радикальная партия в прошлом году получила рекордные взносы от физических лиц. В четвертом квартале общий бюджет политсилы составлял более 66 млн грн, из которых около 80% - частные вложения. Об этом сообщает общественная организация ЧЕСНО.

В ЧЕСНО отметили, что в течение 2016-2017 годов доля частного финансирования партии Олега Ляшко составляла всего 2%, но в IV квартале прошлого года количество физических лиц, которые профинансировали партию, значительно выросло.

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"От физических лиц в прошлом году "радикалы" получили 52 млн грн, что в 50 раз больше, чем совокупно за 2,5 года до этого. Деньги массово начали поступать в октябре, а их количество к концу года постоянно росло. От разных людей в один и тот же день начислялись одинаковые суммы", - отмечается в сообщении.

ЧЕСНО приводит пример, что 10 декабря десять человек из Запорожья перечислили по 99 000, а 10 октября сторонники партии 34 раза присылали по 14 000 грн.

Согласно правилам банков, если сумма перерасчета превышает 15 000 грн, то в банке должны идентифицировать лицо, которое осуществило взнос, скопировать соответствующие документы. В ЧЕСНО подчеркнули, что суммы, которые доноры перечисляли на счет партии, обычно повторяются.

Так 49 500 перечисляли 52 раза, 65 раз отдавали по 99 000, 137 раз перечисляли по 100 000 гривен, а еще 50 раз по 14 000 грн.

"Нардеп Сергей Рыбалка 22 декабря десять раз перечислил партии по 49 000 грн", - говорится в сообщении.

Доноры, с которыми удалось связаться ЧЕСТНО, подтвердили, что перечисляли Радикальной партии деньги. Однако, детальный анализ свидетельствует о том, что не все они могли себе позволить перечислять указанные суммы.

Среди доноров партии Ляшко- нардепы, чиновники, руководители областных и районных ячеек политсилы, государственные служащие, преподаватели университетов и даже гадалка.

"Например, жительница Вишневого Киевской области, Наталья Эристави, которая позиционирует себя как "ясновидящая потомственный, белый маг: денежная магия, любовная магия, снятие деструктивных программ" отдала партии Олега Ляшко 118 000 грн", - уточнили в ЧЕСНО.

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Почти 50 000 грн дал руководитель кировоградской школы-интерната Сергей Сторчаус. Он подтверждает перечисление взноса и объясняет это личными предпочтениями.

Его сын, Виталий Сторчаус, который работает заведующим сектором по вопросам архивного дела районного совета Кропивницкого, перечислил Ляшко еще 40 000 грн. В 2017 году он задекларировал всего 117 000 грн зарплаты.

В ЧЕСНО сообщили, что студентка Наталья Соколик, которая еще в октябре прошлого года искала работу секретаря с зарплатой в 10 000 грн, уже в декабре перечислила Радикальной партии 99 000 грн. Позже 49 000 грн ей вернули. До октября она работала кассиром торгового зала на заправке. По словам студентки, она финансировала Радикальную партию, потому что "ей это нравится".

Татьяна Балковая, инспектор по контролю за обеспечением учебного процесса в Киевском национальном экономическом университете также профинансировала партию Ляшко на сумму 100 000 грн.

"Деньги на Радикальную партию перечислила также доверенное лицо кандидата в президенты Руслана Ригованова. Предприниматель Олеся Белецкая из Горишних плавнив подтвердила, что она дала на партию Ляшко около 100 000 грн, и одновременно является доверенным лицом другого кандидата", - отмечается в сообщении.

Еще одна доверенное лицо Ригованова - Андрей Шлагин из Днепра, бывший член партии Наша Украина, профинансировал политсилу еще на 149 000 грн.

Движение ЧЕСНО сообщало, что более половины доверенных лиц Ригованова в Ивано-Франковской - из команды Олега Ляшко или являются его сторонниками.

Часто Радикальную партию финансируют целые семьи. Например, Владимир Копийченко, депутат Черкасской ОГА, 20 декабря 2018 года дал политсиле 1000 грн. В то же время его мать, Надежда Копийченко, за несколько дней до того, перечислила радикалам 49 500 грн. Жена депутата, Алла Копийченко пожертвовала еще 500 грн.

Свой вклад в развитие Радикальной партии сделала семья журналистов из Николаева.

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Сергей Порфирьев и Галина Порфирьева оплатили в бюджет партии по 60 000 грн. Сергей Порфирев подтвердил, что перечислял деньги и заверил, что имеет достаточную для этого зарплату, а кроме того деньги по 5-7 тыс грн дали его знакомые.

По данным ЧЕСНО, значительный вклад сделали народные депутаты Радикальной партии. "1,4 млн грн партии дал нардеп, член фракции Радикальная партия Сергей Рыбак. Еще по миллиону перечислили народные депутаты Сергей Скуратовский и Василий Амельченко. Скромнее были взносы депутаток Татьяны Юзькова, которая дала 35 000, или Алены Кошелевой, она пожертвовала - 49 000 грн. Нардеп Андрей Лозовой внес на счет партии 29 000 грн", - уточняется в сообщении.

Систематически давал деньги (всего 60 000) нардеп от Народного фронта Евгений Дейда, который неформально присоединился к радикалам.

Почти 1,4 млн грн в декабре перечислил бывший нардеп Юрий Парфенов.

Мэр Немирова Виктор Качур, который в 2017 заработал 333 000 грн, перечислил Ляшко в 2018 году 250 000 грн. "Очевидно, для этого также пришлось потратить 400 000, которые Качур хранил наличными", - уточняется в сообщении.

Заместитель городского головы Северодонецка, основатель Луганского областного народного клуба голубятен, любителей певчих и декоративных птиц Григорий Пригеба, профинансировал Радикальную партию на 297 000 грн. Согласно декларации, в 2017 году он заработал 316 000 грн, а сбережений ни наличными, ни в банке не было.

Значительная часть доноров радикалов - предприниматели. Часть из них подтвердили ЧЕСНО свою приверженность Радикальной партии.

Например, владелец строительных компаний Вячеслав Лигостаев перечислил политсиле 1 млн грн. Глава львовской компании SpectrStore Владимир Верес профинансировал радикалов на 200 000 грн. Он пояснил, что действительно перечислял деньги, поскольку "часто пересекается с людьми из партии".

25 марта 2019 года сообщалось, что кандидаты в президенты потратили на избирательные кампании более 960 млн грн.