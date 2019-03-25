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25.03.2019, 13:36

Выборы. Кандидаты потратили на кампании почти миллиард – ЧЕСНО

Выборы. Кандидаты потратили на кампании почти миллиард – ЧЕСНО - Фото
Юлия Тимошенко и Петр Порошенко (коллаж - LIGA.net)

Президент Петр Порошенко перечислил в избирательный фонд 415,6 млн, избирательный фонд Юлии Тимошенко – 164 млн, Владимира Зеленского – 102, 8 млн

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Кандидаты в президенты потратили на избирательные кампании более 960 млн грн. Об этом сообщает общественная организация ЧЕСНО со ссылкой на данные промежуточных отчетов кандидатов, поданные в Центральную избирательную комиссию.

Действующий президент Петр Порошенко на 100% профинансировал кампанию из своего бюджета. В феврале-марте он перечислил 415,6 млн грн.

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Кандидат в президенты, лидер Батькивщины Юлия Тимошенко для кампании использовала деньги партии. В ее избирательный фонд перечислены 164 млн грн.

Избирательный фонд шоумена Владимира Зеленского составляет 102,8 млн грн. 11,5 млн грн из них – из собственного кармана.

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Ранее сегодня сообщалось, что, если бы выборы президента проводились примерно за 10 дней до официальной даты голосования, в первом туре с большим отрывом от ближайшего конкурента - Порошенко - победил бы Зеленский, согласно данным опроса среди определившихся с симпатиями избирателей, пишет Киевский международный институт социологии.

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Теги: выборы, Чесно, избирательные бюджеты
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