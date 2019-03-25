Зеленский набирает едва ли не вдвое больше Порошенко: опрос КМИС

Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Если бы выборы президента проводились примерно за 10 дней до официальной даты голосования, в первом туре с большим отрывом от ближайшего конкурента - действующего главы государства Петра Порошенко - победил бы шоумен Владимир Зеленский. Об этом, приводя данные опроса среди определившихся с симпатиями избирателей, пишет Киевский международный институт социологии.

Рейтинги кандидатов по опросу среди тех, кто определился, за кого голосовать (как уточнили в КМИС, именно эти показатели якобы ближе всего к возможным результатам выборов):

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32,1% - Зеленский;

17,1% - Петр Порошенко;

12,5% - Юлия Тимошенко;

10,4% - Юрий Бойко;

6,9% - Анатолий Гриценко.

Результаты аналогичного вопроса - за кого проголосовали бы - среди всех опрошенных:

19,5% - Зеленский;

10,3% - Порошенко;

7,6% - Тимошенко;

6,3% - Бойко;

4,2% - Гриценко.

При моделировании второго тура в паре Зеленский-Порошенко шоумен набирает 43% голосов против 17,6% у действующего президента. Также Зеленский ведет в паре с Тимошенко - 39,1% против 20%, и с Гриценко - 37,7% против 23,7%.

В паре Порошенко-Тимошенко побеждает лидер партии Батькивщина: 26,7% против 18,4% у президента.

В паре Порошенко-Гриценко президент уступает конкуренту - 17,6% против 32%. Интересно, что Гриценко набирает во втором туре больше, чем Тимошенко - 28,5% против 22%.

Еще примечательнее то, что Бойко в паре с Порошенко во втором туре набирает больше: 26% против 21,6%, но в паре с Тимошенко проигрывает - 21,7% против 26,5%.

Опрос проведен с 14 по 22 марта среди 2004 избирателей от 18 и старше в 126 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - в пределах 1,4-3,3%.