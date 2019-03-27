Вакарчук о выборах президента: Голосуйте не "по приколу" - видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Музыкант призвал к пониманию, что победа на выборах - не персональная амбиция; она требует надежной команды, "а не случайных людей, собранных на хайп"

Реклама
Реклама

Популярный музыкант Святослав Вакарчук, который ранее отказался баллотироваться в президенты, призвал граждан Украины с максимальной ответственностью подойти к выбору главы государства на следующие пять лет и голосовать 31 марта не "по приколу" или "ради хайпа", а с пониманием, что авантюризм может привести к краху государства.

Соответствующий ролик с обращением опубликован в YouTube-канале фронтмена группы Океан Эльзы.

Реклама

"Дорогие украинцы, будущее нельзя выиграть в лотерею. Будущее - это не прикол. Его получают отважные, но и ответственные. Будущее, как и судьба страны, в наших руках. Давайте не подведем тех, для кого свобода и достоинство - не пустые слова, а желанная цель, за которую они отдавали самое дорогое", - обратился Вакарчук.

Смотрите также: Вакарчук дал "шпаргалку", за кого голосовать на выборах: видео

По его словам, свобода - это не авантюра, она требует ответственности, "а не саркастического равнодушия", а изменения к лучшему - не случайность, и они требуют настойчивости, а не нетерпеливости.

"Выборы президента Украины для меня не "прикол". Тысячи наших соотечественников, в том числе молодых людей, отдавали свою жизнь и отдают прямо сейчас для того, чтобы мы с вами могли свободно выбирать. Помните об этом. Голосуем ответственно. Голосуем не "по приколу". Не убивайте мечту", - призвал Вакарчук.

Читайте также: "Нельзя быстро закончить войну": Вакарчук раскритиковал политиков

Отправить:
Распечатать:
Теги: обращение, голосование, Святослав Вакарчук, выборы-2019
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Вакарчук о выборах президента: Голосуйте не "по приколу" - видео
Вакарчук о выборах президента: Голосуйте не "по приколу" - видео
Левин: Замглавы Херсонской ОГА просил "наказать" Гандзюк - видео
Левин: Замглавы Херсонской ОГА просил "наказать" Гандзюк - видео
В Канаде показали луноход для миссии на спутник Земли: видео
В Канаде показали луноход для миссии на спутник Земли: видео
Мнение Хайп в промышленных масштабах, или Сгущенка, которую запомнят все
Кондитерская фабрика АВК сократила прибыль в 8 раз
Продовольствие Кондитерская фабрика АВК сократила прибыль в 8 раз
Украина установила рекорд по экспорту курятины
Продовольствие Украина установила рекорд по экспорту курятины
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Вакарчук о выборах президента: Голосуйте не "по приколу" - видео
Вакарчук о выборах президента: Голосуйте не "по приколу" - видео
Левин: Замглавы Херсонской ОГА просил "наказать" Гандзюк - видео
Левин: Замглавы Херсонской ОГА просил "наказать" Гандзюк - видео 11:38
В Канаде показали луноход для миссии на спутник Земли: видео
В Канаде показали луноход для миссии на спутник Земли: видео 11:00
В Ингушетии власти пытаются разогнать митинг: видео столкновений
В Ингушетии власти пытаются разогнать митинг: видео столкновений 10:25
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 