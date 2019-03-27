Вакарчук о выборах президента: Голосуйте не "по приколу" - видео

Популярный музыкант Святослав Вакарчук, который ранее отказался баллотироваться в президенты, призвал граждан Украины с максимальной ответственностью подойти к выбору главы государства на следующие пять лет и голосовать 31 марта не "по приколу" или "ради хайпа", а с пониманием, что авантюризм может привести к краху государства.

Соответствующий ролик с обращением опубликован в YouTube-канале фронтмена группы Океан Эльзы.

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"Дорогие украинцы, будущее нельзя выиграть в лотерею. Будущее - это не прикол. Его получают отважные, но и ответственные. Будущее, как и судьба страны, в наших руках. Давайте не подведем тех, для кого свобода и достоинство - не пустые слова, а желанная цель, за которую они отдавали самое дорогое", - обратился Вакарчук.

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По его словам, свобода - это не авантюра, она требует ответственности, "а не саркастического равнодушия", а изменения к лучшему - не случайность, и они требуют настойчивости, а не нетерпеливости.

"Выборы президента Украины для меня не "прикол". Тысячи наших соотечественников, в том числе молодых людей, отдавали свою жизнь и отдают прямо сейчас для того, чтобы мы с вами могли свободно выбирать. Помните об этом. Голосуем ответственно. Голосуем не "по приколу". Не убивайте мечту", - призвал Вакарчук.

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