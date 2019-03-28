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28.03.2019, 17:02

Аваков: Почти все дела о подкупе касаются двух кандидатов

Аваков: Почти все дела о подкупе касаются двух кандидатов - Фото
Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

"Самый большой риск имеет система "сетки" кандидата от власти", - заявил министр внутренних дел

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Глава МВД Арсен Аваков заявил, что открытые уголовные дела о подкупе избирателей касаются в основном кандидатов в президенты Петра Порошенко и Юлии Тимошенко. Об этом он сказал во время встречи с представителями Национального деминститута и Всемирного конгресса украинцев, сообщает пресс-служба МВД.

Аваков отметил, что за время всего мониторинга дела о подкупе избирателей касаются всего четырех кандидатов - Порошенко, Тимошенко, Таруты и Гриценко.

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По его словам, информация по Гриценко не подтвердилась, уголовные дела закрыли. По Таруте расследуется случай в Одессе.

Аваков сказал, что основные производства о подкупе касаются Порошенко и Тимошенко. При этом на долю первого приходится, по словам министра, 60% дел, а на долю второй - 40%.

"Самый большой риск имеет система "сетки" кандидата от власти. Она, по обращениям заявителей, распространена по всей стране. Нас "завалили" огромным количеством доказательств, в частности, фото и видео, как мелких нарушений, так и существенных. Большинство дел продолжительны в расследовании и, скорее всего, будут завершены уже после выборов", - сказал Аваков.

11 марта в МВД сообщали, что с начала избирательного процесса полиция открыла 48 уголовных дел о подкупе избирателей.

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Теги: порошенко, выборы, арсен аваков, Тимошенко
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