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11.03.2019, 15:12

Выборы. У полиции 37 дел о подкупе в пользу Порошенко и Тимошенко

Выборы. У полиции 37 дел о подкупе в пользу Порошенко и Тимошенко - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

21 из 48 дел начато из-за возможного подкупа избирателей в пользу Тимошенко, 16 - в пользу Порошенко, рассказали в полиции

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С начала избирательного процесса полиция открыла 48 уголовных дел о подкупе избирателей, чаще всего поступали заявления о подкупе в пользу кандидатов в президенты Юлии Тимошенко и Петра Порошенко. Об этом сегодня на брифинге рассказал замначальника главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

По его словам, с начала избирательной кампании по всей Украине было 2786 сообщений и заявлений о правонарушениях. По результатам их рассмотрения составлено 518 админпротоколов, по которым состоялось 60 судов с присуждением штрафов. Полиция начала 142 уголовных производства, из них 28 - в Киеве, 15 - Черкасская область, 13 - Черниговская область, 11 - Одесская, 10 - Кропивницкая область. В том числе, 63 дела открыты за нарушение избирательных прав, 48 касаются подкупа избирателей.

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21 из 48 дел начато по фактам подкупа избирателей в пользу Тимошенко, 16 - в пользу Порошенко, два - в пользу Сергея Таруты, по одному - в пользу Олега Ляшко, Андрея Садового, Владимира Зеленского и Шевченко.

"Я умышленно называю фамилии кандидатов, поскольку они фигурируют и в заявлениях, и в телефонных сообщениях граждан, и в других источниках, из которых мы брали информацию для начала этих уголовных производств", - сказал Цуцкиридзе.

Следователи полиции, которые должны подтвердить или опровергнуть полученную информацию, 15 уголовных дел уже закрыли - по ним информация не подтвердилась. Сейчас проводится следствие в 121 уголовном производстве.

Ранее сегодня сообщалось, что, согласно результатам опроса компании Рейтинг, лидером президентской гонки остается Зеленский, а за вторую позицию предвыборных симпатий продолжают бороться действующий глава государства и Юлия Тимошенко

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Теги: выборы, подкуп избирателей
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