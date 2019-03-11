Зеленский и Порошенко вышли на плато, Тимошенко подросла - опрос

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Лидером президентской гонки остается шоумен Владимир Зеленский, а за вторую позицию предвыборных симпатий продолжают бороться действующий глава государства Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Показатели первых двух по сравнению с прошлой неделей остались неизменными, тогда как лидер Батькивщины минимально упрочила позиции. Такие результаты соцопроса за первую неделю марта приводит группа Рейтинг.

Зеленского поддерживают 24,7% тех опрошенных, кто уже определился с симпатиями и собирается голосовать.

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На втором месте идет Тимошенко с показателем 18,3%, а Порошенко замыкает тройку лидеров со своими 16,8%.

Анатолию Гриценко готовы отдать свои голоса 10,3% респондентов, Юрию Бойко - 9,9%, Олегу Ляшко - 5,7%, Игорю Смешко - 3,3%. Рейтинг остальных кандидатов ниже 3%.

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"За последнюю неделю укрепили свои позиции Гриценко и Тимошенко", - отметили социологи.

По их данным, Зеленскому симпатизируют те, кто будет голосовать впервые: это почти каждый 10-й избиратель кандидата. Также за него хотят голосовать те, кто нечасто ходит на выборы.

Рейтинги кандидатов в динамике:

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В группе Рейтинг подчеркивают: почти четверть опрошенных не определились с выбором кандидата. Больше всего таких среди а) беднейших избирателей, б) опрошенных, которые обычно активно голосуют на выборах, в) респондентов старшего и среднего возраста, г) женщин в центре и на западе страны.

22% опрошенных считают, что следующим президентом будет Порошенко, 20% - что Тимошенко, и 18% - что Зеленский:

То же самое в виде графика:

Опрос проведен 1-7 марта 2019 года среди 5000 украинцев от 18 лет и старше во всех регионах страны, кроме временно оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования - не более 1,5%.

Проведенный группой Рейтинг опрос 19-28 февраля показал, что Порошенко и Тимошенко практически делят второе место.

Другой опрос 19-30 января среди 10 тысяч украинцев (группа Рейтинг, центр Соцмониторинг, Украинский институт социсследований Яременко, компания Инфо Сапиенс) показал такие симпатии определившихся и готовых голосовать: 21,9% - Зеленский, 19,2% - Тимошенко, 14,8% - Порошенко.