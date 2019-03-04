Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
04.03.2019, 11:43

Порошенко обошел Тимошенко в президентской гонке: опрос Рейтинга

Порошенко обошел Тимошенко в президентской гонке: опрос Рейтинга - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Социологи группы Рейтинг говорят, что за февраль "ощутимо" выросла доля украинцев, которые не определились с кандидатом, за которого будут голосовать

Реклама
Реклама

При условии выхода во второй тур президентских выборов (если бы он состоялся в конце февраля) действующий глава государства Петр Порошенко проиграл бы как Юлии Тимошенко, так и Владимиру Зеленскому. При этом нынешний рейтинг Порошенко растет на фоне рейтинга Тимошенко, говорится в новом социологическом исследовании группы Рейтинг.

Во втором туре Тимошенко обошла бы Порошенко с относительно небольшим разрывом - 31% против 24%.

Реклама

При этом Зеленский победил был как в паре с Порошенко (42% против 24%), так и с Тимошенко (37% против 24%).

Нажмите, чтобы увеличить:

В целом же лидером президентского рейтинга пока остается Зеленский, которого поддерживают 25,1% тех, кто уже определился и намерен голосовать. Вторую позицию делят между собой Порошенко (16,6%) и Тимошенко (16,2%).

За Юрия Бойко готовы отдать голоса 11,3% определившихся и готовых идти на избирательные участки, за Анатолия Гриценко (показатель до того, как в его пользу снялся Андрей Садовый) - 7,7%, за Олега Ляшко - 5,6%, за Садового - 3%.

"За последний месяц вырос рейтинг Зеленского, Порошенко и Бойко. Небольшое уменьшение произошло в уровне поддержки Тимошенко", - пишут социологи.

При этом за последний месяц зимы, говорят они, ощутимо выросла доля респондентов, которые не определились с выбором - с 15% до 25%.

Самый высокий потенциал электорального роста, утверждают социологи, имеют Зеленский и Тимошенко: их готовы поддержать по 7% избирателей при условии, если их лидеры не будут участвовать в выборах. Этот показатель у Порошенко и Гриценко - по 4%.

Тем не менее, 24% опрошенных считают, что следующим президентом будет Порошенко. В победу Тимошенко верят 19%, Зеленского - 17%.

"За последний месяц значительно возросла вера в победу Зеленского. Также положительную динамику в этом рейтинге имеют показатели Порошенко", - уточнили аналитики.

Опрос проведен до публикации расследований о коррупции в оборонной сфере, которую связывают с людьми из окружения Порошенко, и фейковом донорстве Батькивщины Тимошенко.

Опрос проведен среди 2500 украинцев от 18 лет и старше в период с 19 по 28 февраля 2019 года во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность выборки - не более 2%.

Опрос 19-30 января среди 10 тысяч украинцев (совместное исследование группы Рейтинг, центра Социальный мониторинг, Украинского института социсследований им. Яременко и компании Инфо Сапиенс) показал такие симпатии определившихся и готовых голосовать: 21,9% - Зеленский, 19,2% - Тимошенко, 14,8% - Порошенко.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко, выборы, президент, опрос, юлия тимошенко, олег ляшко, анатолий гриценко, социология, юрий бойко, выборы-2019
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 