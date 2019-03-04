Порошенко обошел Тимошенко в президентской гонке: опрос Рейтинга

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

При условии выхода во второй тур президентских выборов (если бы он состоялся в конце февраля) действующий глава государства Петр Порошенко проиграл бы как Юлии Тимошенко, так и Владимиру Зеленскому. При этом нынешний рейтинг Порошенко растет на фоне рейтинга Тимошенко, говорится в новом социологическом исследовании группы Рейтинг.

Во втором туре Тимошенко обошла бы Порошенко с относительно небольшим разрывом - 31% против 24%.

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При этом Зеленский победил был как в паре с Порошенко (42% против 24%), так и с Тимошенко (37% против 24%).

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В целом же лидером президентского рейтинга пока остается Зеленский, которого поддерживают 25,1% тех, кто уже определился и намерен голосовать. Вторую позицию делят между собой Порошенко (16,6%) и Тимошенко (16,2%).

За Юрия Бойко готовы отдать голоса 11,3% определившихся и готовых идти на избирательные участки, за Анатолия Гриценко (показатель до того, как в его пользу снялся Андрей Садовый) - 7,7%, за Олега Ляшко - 5,6%, за Садового - 3%.

"За последний месяц вырос рейтинг Зеленского, Порошенко и Бойко. Небольшое уменьшение произошло в уровне поддержки Тимошенко", - пишут социологи.

При этом за последний месяц зимы, говорят они, ощутимо выросла доля респондентов, которые не определились с выбором - с 15% до 25%.

Самый высокий потенциал электорального роста, утверждают социологи, имеют Зеленский и Тимошенко: их готовы поддержать по 7% избирателей при условии, если их лидеры не будут участвовать в выборах. Этот показатель у Порошенко и Гриценко - по 4%.

Тем не менее, 24% опрошенных считают, что следующим президентом будет Порошенко. В победу Тимошенко верят 19%, Зеленского - 17%.

"За последний месяц значительно возросла вера в победу Зеленского. Также положительную динамику в этом рейтинге имеют показатели Порошенко", - уточнили аналитики.

Опрос проведен до публикации расследований о коррупции в оборонной сфере, которую связывают с людьми из окружения Порошенко, и фейковом донорстве Батькивщины Тимошенко.

Опрос проведен среди 2500 украинцев от 18 лет и старше в период с 19 по 28 февраля 2019 года во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность выборки - не более 2%.

Опрос 19-30 января среди 10 тысяч украинцев (совместное исследование группы Рейтинг, центра Социальный мониторинг, Украинского института социсследований им. Яременко и компании Инфо Сапиенс) показал такие симпатии определившихся и готовых голосовать: 21,9% - Зеленский, 19,2% - Тимошенко, 14,8% - Порошенко.