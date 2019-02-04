Президентская гонка в январе: Зеленский уходит в отрыв - опрос

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По итогам соцопроса в середине-конце января 2019 года, лидер президентской гонки - шоумен Владимир Зеленский. Однако в то, что он станет следующим главой государства, верит только каждый девятый опрошенный, что видно по результатам совместного исследования группы Рейтинг, центра Социальный мониторинг, Украинского института социсследований им. Яременко и компании Инфо Сапиенс.

Зеленского готовы поддержать 21,9% тех, кто уже определился с выбором и готов принять участие в голосовании.

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Юлию Тимошенко от партии Батькивщина поддерживают 19,2% таких респондентов, действующего президента Петра Порошенко - 14,8%.

За Юрия Бойко готовы голосовать 10,4% таких опрошенных, Анатолия Гриценко - 8,4%, Олега Ляшко - 6,5%, Евгения Мураева - 3,4%, Андрея Садового - 2,4%.

Суммарный результат всех компаний:

Результат каждой компании по отдельности:

Зависимость симпатий от возраста опрошенных:

Почти каждый пятый избиратель верит в то, что следующим президентом станет Тимошенко - 22,1%.

В победу Порошенко верят 16,6% тех, кто собирается принять участие в выборах, Зеленского - 11,1%, Бойко - 4,1%.

В то, что другие политики могут занять высший государственный пост, верят менее 3% опрошенных.

Антирейтинг политиков по-прежнему возглавляет Порошенко: половина опрошенных утверждают, что не проголосовали бы за него "ни при каких обстоятельствах".

За Тимошенко ни за что не отдали бы голоса почти 30% опрошенных, за Бойко и Яценюка - примерно по 25%, за Ляшко - каждый пятый.

Опрос проведен в период с 19 по 30 января 2019 года включительно среди 10 тысяч украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность выборки - не более 1%.

Обнародованные 31 января данные совместного исследования трех компаний - Социс, КМИС и центра Разумкова - показали, что во 2-й тур выборов выходит Зеленский, и за выход туда же сражаются Порошенко и Тимошенко.