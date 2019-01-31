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31.01.2019, 14:35

Зеленский - первый, Тимошенко - третья. Опрос трех центров

Зеленский - первый, Тимошенко - третья. Опрос трех центров - Фото
Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Согласно соцопросу, во второй тур президентских выборов вышли бы Владимир Зеленский и Петр Порошенко

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Если бы выборы президента Украины состоялись сегодня, то Юлия Тимошенко не вышла бы во второй тур. Об этом свидетельствуют данные исследования трех социологических компаний - Центром социальных и маркетинговых исследований Социс, Киевским международным институтом социологии (КМИС) и Центром Разумкова.

Украинцам задали вопрос, за кого бы они проголосовали, если бы выборы президента Украины проходили сегодня. 

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За шоумена и главу партии Слуга народа Владимира Зеленского отдали бы голоса 15,9% опрошенных, за действующего президента Петра Порошенко - 10,5%, за лидера партии ВО Батькивщина Юлию Тимошенко проголосовали 10,3% участников опроса.

Также респондентов спросили, кто, по их мнению, станет победит на выборах, независимо от того, за кого они собираются голосовать.

Наиболее вероятным победителем на президентских выборах украинцы считают Порошенко (20,5%), Тимошенко (19,9%) или Зеленского (10,8%).

До выборов осталось два месяца, голосование состоится 31 марта.

Опрос проводился с 16 по 29 января 2019 методом личного формализованного интервью. Опрошены 11 тысяч совершеннолетних граждан во всех областях Украины без учета оккупированных Россией территорий Донбасса и Крыма.

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Теги: Владимир Зеленский, выборы, опрос, соцопрос, юлия тимошенко, выборы президента, выборы 2019
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