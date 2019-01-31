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31.01.2019, 11:30

Какие партии проходят в Раду - опрос группы Рейтинг

Какие партии проходят в Раду - опрос группы Рейтинг - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Согласно опросу соцгруппы Рейтинг, 68% украинцев намерены голосовать на парламентских выборах осенью 2019 года

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Если бы выборы в Верховную Раду проводились в следующее воскресенье, то в парламент прошли бы шесть партий. Об этом свидетельствуют результаты социсследования группы Рейтинг.

Из тех, кто определился с выбором, 17% отдали бы свои голоса за партию Батькивщина, 11% - Слуга народа, 10% - БПП Солидарность, 8% - Оппозиционную платформу За жизнь, 8% - за Гражданскую позицию; 7% - Радикальную партию.

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Рейтинг партий среди всех выглядит следующим образом:

28% опрошенных планируют голосовать на парламентских выборах, 40% ответили, что скорее всего пойдут на выборы, 13% - не будут голосовать, 4% сказали, что скорее всего не примут участие в голосовании.

Опрос группы Рейтинг по заказу Международного республиканского института (IRI) проводился среди 2400 граждан от 18 лет и старше с 13 по 27 декабря 2018 года по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность - не выше 2%, охват респондентов - 62,7%. Метод – личное интервью у респондента дома.

Согласно результатам совместного опроса Киевского международного института социологии, центра Разумкова и группы Рейтинг, проведенного в августе-сентябре 2018 г, Батьківщину готовы были поддержать 22% опрошенных украинцев, которые уже определились и собираются голосовать. Далее следовали: Слуга народа - 11%, Гражданская позиция - 10%, Оппозиционный блок - 9%, БПП - 8%, Радикальная партия Ляшко - 7%, партия Наши - 5%.

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Теги: верховная рада, выборы, опрос, рейтинг партий
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