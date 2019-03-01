Выборы-2019: Садовый снялся в пользу другого кандидата - видео

Андрей Садовый (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Львовский мэр Андрей Садовый снял свою кандидатуру с президентских выборов в пользу другого кандидата - Анатолия Гриценко. Об этом он заявил сегодня на брифинге.

"Именно сейчас у нас есть шанс выбрать украинского и антикоррупционного президента. Поэтому я принял решение. Я отзываю свою кандидатуру с выборов президента и объявляю свою поддержку на выборах на пост президента Анатолия Гриценко", - сказал он.

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По его словам, в начале следующей недели он подпишет с Гриценко публичное соглашение.

"У меня нет сегодня ни одного условия для Гриценко, и мой сегодняшний спич для него является неожиданностью. У меня нет с ним никакой договоренности", - отметил Садовый.

Вчера Садовый и Гриценко встречались в кафе.

Отвечая на вопрос, поддержал ли его решение политсовет Самопомощи, лидер этой партии Садовый сказал, что сегодня утром был политсовет, на котором все коллеги его поддержали.

Говоря о том, что будет с залогом в 2,5 млн грн, который он внес в ЦИК, политик сказал: "Она (сумма) сгорает автоматически. Они ее не отдадут".

Гриценко через Facebook поблагодарил Садового, отметив, что это было "психологически непростое, но честное, ответственное и государственное решение".