Гриценко и Садовый хотят объединиться. Сегодня - встреча

Анатолий Гриценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кандидаты в президенты Украины Анатолий Гриценко и Андрей Садовый могут объединиться. Об этом они сообщили у себя в Facebook.

"За пару часов встреча с Андреем Ивановичем. Будем принимать решение. Важное и ответственное", - написал Гриценко.

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За час до этого Садовый написал следующее: "Убежден - единый кандидат от демократических антикоррупционных сил имеет все шансы победить". Сейчас этого поста в его хронике нет.

Позавчера Центризбирком повторно отказался предоставить Гриценко разрешение ознакомиться с электронной копией базы данных Государственного реестра избирателей вне помещения ЦИК.

31 января Гриценко подал в суд на Центризбирком - он счел незаконным требование к кандидату в президенты работать с Государственным реестром избирателей исключительно в здании ЦИК. 4 февраля суд отказал ему в принятии иска против Центральной избирательной комиссии. Адвокат Гриценко сообщил о подготовке апелляции.

24 февраля Гриценко сообщил, что выиграл иск против ЦИКа в Верховном суде - суд обязал Центризбирком собраться на заседание и рассмотреть его заявление о предоставлении доступа к Реестру избирателей.