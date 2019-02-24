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24.02.2019, 09:21

Гриценко выиграл иск против ЦИК

Гриценко выиграл иск против ЦИК - Фото
Анатолий Гриценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Теперь кандидат в президенты требует привлечь главу ЦИК к уголовной ответственности

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Кандидат в президенты и лидеру партии Гражданская позиция Анатолий Гриценко выиграл иск против Центральной избирательной комиссии в Верховном суде. Об этом сообщил в Facebook Гриценко.

"Мы выиграли в Верховном суде по моему иску к ЦИК. Суд признал действия ЦИК противоправными и незаконными - суд заставил ЦИК собраться на заседание и рассмотреть мое заявление о предоставлении доступа к Реестру избирателей", - написал кандидат в президенты.

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Далее Гриценко обратился к прокуратуре с требованием привлечь главу ЦИК Татьяну Слипачук к уголовной ответственности, поскольку ранее та не выполнила свои обязанности.

31 января Гриценко подал в суд на Центризбирком - он счел незаконным требование к кандидату в президенты работать с Государственным реестром избирателей исключительно в здании ЦИК. 4 февраля с отказал ему в принятии иска против Центральной избирательной комиссии. Адвокат Гриценко сообщил о подготовке апелляции.

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Теги: выборы-2019, анатолий гриценко, цик
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