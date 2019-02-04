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04.02.2019, 22:21

Иск Гриценко против ЦИК: суд принял решение

Иск Гриценко против ЦИК: суд принял решение - Фото
Анатолий Гриценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Суд считает, что позиция ЦИК совпадает с требованиями закона, сказал адвокат Гриценко

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Суд сегодня, 4 февраля, отказал кандидату в президенты и лидеру партии Гражданская позиция Анатолию Гриценко в принятии иска против Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщил адвокат Гриценко Руслан Чернолуцкий, передает Украинская правда.

"Суд сегодня рассматривал почти всю вторую половину дня наш иск к ЦИК. Мы предоставили все аргументы, доказательства, позицию высказали, но суд считает, что позиция ЦИК совпадает с требованиями закона", - рассказал защитник.

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Чернолуцкий добавил, что ему уже предоставили решение в письменном виде.

"У нас есть право на обжалование, мы готовим апелляционную жалобу и в течение следующих двух дней ее подадим. Я думаю, что даже это будет завтра до конца дня", - добавил адвокат.

31 января Гриценко подал в суд на Центризбирком - он счел незаконным требование к кандидату в президенты работать с Государственным реестром избирателей исключительно в здании ЦИК.

4 февраля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в президенты Украины еще двух человек - кандидатов стало 30.

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Теги: анатолий гриценко, цик, выборы-2019, центризбирком
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