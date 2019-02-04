ЦИК зарегистрировал уже 30 кандидатов в президенты

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в президенты Украины еще двух человек. Такое решение было принято сегодня на заседании комиссии, сообщает Украинская правда.

Кандидатами стали политик Роман Бессмертный и глава партии Возрождение, народный депутат Виктор Бондарь.

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Сегодня закончился срок подачи документов на регистрацию кандидатами в президенты. Однако регистрация продлится еще до 8 февраля.

31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская избирательная кампания. Непосредственно голосование пройдет 31 марта 2019 года с 8:00 до 20:00.