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04.02.2019, 16:47

ЦИК зарегистрировал уже 30 кандидатов в президенты

ЦИК зарегистрировал уже 30 кандидатов в президенты - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Сегодня закончился срок подачи документов на регистрацию кандидатами в президенты

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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в президенты Украины еще двух человек. Такое решение было принято сегодня на заседании комиссии, сообщает Украинская правда.

Кандидатами стали политик Роман Бессмертный и глава партии Возрождение, народный депутат Виктор Бондарь.

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Сегодня закончился срок подачи документов на регистрацию кандидатами в президенты. Однако регистрация продлится еще до 8 февраля.

31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская избирательная кампания. Непосредственно голосование пройдет 31 марта 2019 года с 8:00 до 20:00.

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Теги: выборы, президент, цик, виктор бондарь, бессмертный
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