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31.12.2018, 07:52

Выборы президента 2019: в Украине стартует избирательная кампания

Выборы президента 2019: в Украине стартует избирательная кампания - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Выборы намечены на 31 марта следующего года

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Сегодня, 31 декабря, в Украине стартует президентская избирательная кампания. Выборы намечены на 31 марта 2019 года.

С этого дня и до 3 февраля 2019 года кандидаты смогут зарегистрироваться в ЦИК для участия в выборах. Для этого им нужно внести залог в размере 2,5 млн грн. В случае проигрыша, деньги не возвращаются.

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Проводить предвыборную агитацию разрешается со следующего дня после регистрации кандидата в президенты.

Действующий президент Украины Петр Порошенко также может принять участие в выборах, но официально он об этом еще не заявил.

Непосредственно голосование пройдет 31 марта 2019 года с 8:00 до 20:00.

Согласно последним социологическим опросам, проведенным центрами Разумкова и Социс, а также фондом Деминициативы, наибольшую поддержку на выборах получили бы действующий президент Петр Порошенко и лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко.

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Теги: выборы, выборы президента украины, цик, избирательная кампания
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