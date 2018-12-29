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29.12.2018, 17:28

Кто выходит во второй тур выборов президента: итоги двух опросов

Кто выходит во второй тур выборов президента: итоги двух опросов - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Во второй тур президентских выборов, по данным опроса Социс, а также опроса Деминициатив и центра Разумкова, выходят Юлия Тимошенко и Петр Порошенко

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Во второй тур выборов президента выходят действующий глава государства Петр Порошенко и лидер ВО Батькивщина Юлия Тимошенко, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье. Об этом свидетельствуют результаты опроса центра Социс, а также опрос фонда Деминициативы и центра Разумкова.

По данным Социса, за Тимошенко проголосовали бы 14,4% из тех, кто пойдет на выборы, за Порошенко - 10,8%. За шоумена Владимира Зеленского готовы отдать голоса 9,4%. Четвертую-пятую позицию делят лидеры Гражданской позиции Анатолий Гриценко и Радикальной партии Олег Ляшко (соответственно 7,2% и 7,1%). Певец Святослав Вакарчук набрал бы 3,1%. Голосовать собираются 76,7% респондентов.

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Кроме того, согласно другому опросу, проведенному фондом Деминициативы и центром Разумкова, среди кандидатов на президентский пост лидирует Тимошенко - 16,1%. "Далее - Порошенко - 13,8%, Владимир Зеленский - 8,8%, Юрий Бойко - 8,4%, Анатолий Гриценко - 6,8%, Олег Ляшко - 6,9%, Евгений Мураев - 3,1%, Александр Шевченко - 2,9%, Святослав Вакарчук - 2,6%", - отмечается в сообщении.

Не определились с кандидатом среди тех, кто готов участвовать в выборах, 13,1%, еще 3,3% зачеркнули бы всех кандидатов в бюллетене.

В Деминициативах отметили, что существуют определенные различия в поддержке кандидатов в различных регионах. "Тимошенко имеет поддержку во всех регионах Украины, Порошенко - почти во всех, за исключением востока. Гриценко, Вакарчука поддерживают преимущественно на западе и в центре, Бойко - на юге и востоке", - уточняют социологи.

В опросе Социса участвовали 2 тысячи респондентов с 8 по 18 декабря 2018 года. 

Опрос фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова проходил с 19 по 25 декабря 2018 во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено более 2 тыс респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%

Президентские выборы состоятся 31 марта 2019 года.

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Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко, юлия тимошенко, Святослав Вакарчук, анатолий гриценко, юрий бойко
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