В Харькове – неизвестный взрыв с погибшими. В Запорожье и под Одессой – удары по инфраструктуре

На месте взрыва в Харькове продолжаются поисковые работы, есть раненые

Удар по Одесской области (Фото: ГСЧС)

В ночь на 17 января россияне атаковали объект инфраструктуры в Запорожье, сообщил председатель областной военной администрации Иван Федоров. А в Харькове ночью произошел неизвестный взрыв с жертвами, сообщил городской голова Игорь Терехов.

Российская армия атаковала Запорожье беспилотниками, в результате чего возник пожар на одном из инфраструктурных объектов. Однако информация о пострадавших не поступала.

В Харькове около 02:00 произошел взрыв неизвестного происхождения в многоэтажке Салтовского района. На месте обнаружили тела двух погибших, есть также и пострадавшие.

Сейчас выясняют причину взрыва и другие детали. Продолжаются поисково-спасательные работы.

ДОПОЛНЕНО в 08:40. Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил об ударе РФ по энергетической инфраструктуре региона. На одном из объектов в Одесском районе зафиксированы повреждения и возник пожар. Погибших и пострадавших нет.

В настоящее время идет ликвидация последствий. Объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме.