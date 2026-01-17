В Харькове – неизвестный взрыв с погибшими. В Запорожье и под Одессой – удары по инфраструктуре

В Харькове – неизвестный взрыв с погибшими. В Запорожье и под Одессой – удары по инфраструктуредополнено
В ночь на 17 января россияне атаковали объект инфраструктуры в Запорожье, сообщил председатель областной военной администрации Иван Федоров. А в Харькове ночью произошел неизвестный взрыв с жертвами, сообщил городской голова Игорь Терехов.
Российская армия атаковала Запорожье беспилотниками, в результате чего возник пожар на одном из инфраструктурных объектов. Однако информация о пострадавших не поступала.
В Харькове около 02:00 произошел взрыв неизвестного происхождения в многоэтажке Салтовского района. На месте обнаружили тела двух погибших, есть также и пострадавшие.
Сейчас выясняют причину взрыва и другие детали. Продолжаются поисково-спасательные работы.
ДОПОЛНЕНО в 08:40. Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил об ударе РФ по энергетической инфраструктуре региона. На одном из объектов в Одесском районе зафиксированы повреждения и возник пожар. Погибших и пострадавших нет.
В настоящее время идет ликвидация последствий. Объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
- 14 января стало известно, что россияне уничтожили крупный энергообъект в Харькове. Без электричества и тепла остались 400 000 человек.
- Вечером 16 января президент сообщил, что, по данным разведки, Россия готовится к новым массированным атакам.
Комментарии (0)