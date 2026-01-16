Россия готовится к новым массированным ударам – Зеленский
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Президент Владимир Зеленский предупредил, что, по данным разведки, Россия готовится к новым массированным ударам. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.
Президент просит украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Также Зеленский дал отдельные задачи военным, в частности противовоздушной обороне. Сейчас Украина пытается ускорять поставки помощи от партнеров, много делается на уровне Минобороны.
"Мы честно говорим с партнерами о ракетах для ПВО, о системах, которые так необходимы нам. Поставок недостаточно", – заявил президент.
- 8 января президент уже предупреждал о подготовке РФ к массированной атаке по Украине. Ночью 9 января враг ударил "Орешником" по Львовской области и атаковал Киев.
- 12 января также звучало предупреждение о новом массированном ударе по Украине. В ночь на 13 января РФ запустила 25 баллистических и крылатых ракет, а также почти 300 дронов. Под ударом были, в частности, Одесса и Киевская область.
