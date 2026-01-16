Россия готовится к новым массированным ударам – Зеленский

На фоне имеющейся информации Украина ведет переговоры с союзниками об усилении военной помощи

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский предупредил, что, по данным разведки, Россия готовится к новым массированным ударам. Об этом он сказал в вечернем видеообращении.

Президент просит украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Также Зеленский дал отдельные задачи военным, в частности противовоздушной обороне. Сейчас Украина пытается ускорять поставки помощи от партнеров, много делается на уровне Минобороны.

"Мы честно говорим с партнерами о ракетах для ПВО, о системах, которые так необходимы нам. Поставок недостаточно", – заявил президент.