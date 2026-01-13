Новая массированная атака: Россия запустила 25 баллистических и крылатых ракет и почти 300 дронов
В ночь на 13 января Россия запустила по Украине 25 ракет и 293 ударные дрона. Есть попадания на нескольких локациях, силам противовоздушной удалось сбить 247 целей, сообщили Воздушные силы.
Враг для атаки использовал:
→ 18 баллистических ракет "Искандер-М" и зенитных управляемых ракет С-300 из Курской, Брянской, Воронежской областей;
→ семь "Искандер-К" из временно оккупированного Крыма;
→ 293 дрона типа "шахед", "Гербера" и других. Из них около 200 были именно "шахеды".
Баллистикой оккупанты били по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях.
Как сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, ночью россияне совершили массированную атаку ракетами и беспилотниками на Зеленодольскую громаду Криворожского района. Пострадала 69-летняя женщина – ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также повреждена инфраструктура, два частных дома и газопровод, возник пожар.
По состоянию на 09:30 силы ПВО поразили 247 целей: два "Искандер-М", пять "Искандер-К" и 240 дронов. Зафиксированы попадания ракет и 48 дронов на 24 локациях. Однако атака еще продолжалась – в небе фиксировали дроны.
Президент Владимир Зеленский отметил, что основная цель удара – энергетика: генерация, подстанции. Также есть много разрушений жилой и гражданской инфраструктуры.
"Без всякого военного смысла ударили ракетами по почтовому терминалу в Коротиче в Харьковской области и убили 4 человек... Непростая ситуация в Киевской области: несколько сотен тысяч семей сейчас без электроснабжения. Все экстренные службы на местах. Развернуты пункты несокрушимости", – сказал он.
Зеленский отметил, что Украина рассчитывает на ускорение поставок того, о чем уже договорено с США и Европой. Он подчеркнул, что Россия должна понять, что холод не поможет ей выиграть войну.
- Ночью 13 января РФ поцелила баллистикой по терминалу Нової пошти под Харьковом. Погибли двое работников сортировочного центра и двое водителей партнера-экспедитора. Среди шестерых раненых – три работника почты и водитель.
- В Одессе "шахеды" атаковали энергетику, детсад и школу. В результате обстрела шестеро пострадавших.
- О взрывах и работе ПВО сообщали и в Киеве. После атаки по всему Киеву и в Бучанском районе области снова действуют аварийные отключения света.
