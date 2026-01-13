Нова масована атака: Росія запустила 25 балістичних і крилатих ракет та майже 300 дронів

Окупанти били по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській та Київській областях. Під атакою – енергетика й інфраструктура

Обстріл 13 січня (Фото: ДСНС)

У ніч проти 13 січня Росія запустила по Україні 25 ракет і 293 ударні дрони. Є влучання на кількох локаціях, силам протиповітряної вдалося збити 247 цілей, повідомили Повітряні сили.

Ворог для атаки використав:

→ 18 балістичних ракет "Іскандер-М" і зенітних керованих ракет С-300 із Курської, Брянської, Воронезької областей;

→ сім "Іскандер-К" з тимчасово окупованого Криму;

→ 293 дрони типу "шахед", "Гербера" та інших. З них близько 200 були саме "шахеди".

Балістикою окупанти били по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській і Київській областях.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, уночі росіяни здійснили масовану атаку ракетами та безпілотниками на Зеленодольську громаду Криворізького району. Постраждала 69-річна жінка – її госпіталізували в стані середньої тяжкості. Також понівечена інфраструктура, два приватні будинки й газогін, виникла пожежа.

Станом на 09:30 сили ППО уразили 247 цілей: два "Іскандер-М", п'ять "Іскандер-К" і 240 дронів. Зафіксовані влучання ракет і 48 дронів на 24 локаціях. Однак атака ще тривала – в небі фіксували дрони.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що основна ціль удару – енергетика: генерація, підстанції. Також є багато руйнувань житлової та цивільної інфраструктури.

"Без жодного військового сенсу вдарили ракетами по поштовому терміналу в Коротичі на Харківщині й убили 4 людей... Непроста ситуація на Київщині: кілька сотень тисяч сімей зараз без електропостачання. Усі екстрені служби на місцях. Розгорнуто пункти незламності", – сказав він.

Зеленський наголосив, що Україна розраховує на пришвидшення постачань того, про що вже домовлено з США та Європою. Він підкреслив, що Росія має зрозуміти, що холод не допоможе їй виграти війну.