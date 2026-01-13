Нова масована атака: Росія запустила 25 балістичних і крилатих ракет та майже 300 дронів
У ніч проти 13 січня Росія запустила по Україні 25 ракет і 293 ударні дрони. Є влучання на кількох локаціях, силам протиповітряної вдалося збити 247 цілей, повідомили Повітряні сили.
Ворог для атаки використав:
→ 18 балістичних ракет "Іскандер-М" і зенітних керованих ракет С-300 із Курської, Брянської, Воронезької областей;
→ сім "Іскандер-К" з тимчасово окупованого Криму;
→ 293 дрони типу "шахед", "Гербера" та інших. З них близько 200 були саме "шахеди".
Балістикою окупанти били по Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській і Київській областях.
Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, уночі росіяни здійснили масовану атаку ракетами та безпілотниками на Зеленодольську громаду Криворізького району. Постраждала 69-річна жінка – її госпіталізували в стані середньої тяжкості. Також понівечена інфраструктура, два приватні будинки й газогін, виникла пожежа.
Станом на 09:30 сили ППО уразили 247 цілей: два "Іскандер-М", п'ять "Іскандер-К" і 240 дронів. Зафіксовані влучання ракет і 48 дронів на 24 локаціях. Однак атака ще тривала – в небі фіксували дрони.
Президент Володимир Зеленський зазначив, що основна ціль удару – енергетика: генерація, підстанції. Також є багато руйнувань житлової та цивільної інфраструктури.
"Без жодного військового сенсу вдарили ракетами по поштовому терміналу в Коротичі на Харківщині й убили 4 людей... Непроста ситуація на Київщині: кілька сотень тисяч сімей зараз без електропостачання. Усі екстрені служби на місцях. Розгорнуто пункти незламності", – сказав він.
Зеленський наголосив, що Україна розраховує на пришвидшення постачань того, про що вже домовлено з США та Європою. Він підкреслив, що Росія має зрозуміти, що холод не допоможе їй виграти війну.
- Уночі 13 січня РФ поцілила балістикою по терміналу Нової пошти під Харковом. Загинули двоє працівників сортувального центру та двоє водіїв партнера-експедитора. Серед шістьох поранених – три працівники пошти та водій.
- В Одесі "шахеди" атакували енергетику, дитсадок і школу. Внаслідок обстрілу шестеро постраждалих.
- Про вибухи й роботу ППО повідомляли й у Києві. Після атаки по всьому Києву і в Бучанському районі області знову діють аварійні відключення світла.
Коментарі (0)