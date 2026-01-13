В Одессе "шахеды" атаковали больницу, детсад и школу: пятеро пострадавших – фото, видео

Россияне в очередной раз ударили по Одессе, попав по гражданским

Последствия атаки на Одессу (Фото: Telegram/odesaMVA)

В ночь на 13 января РФ устроила две волны дроновых атак на Одессу, в результате чего в центральной части города повреждены жилые дома и объекты социальной сферы. Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

В 23:51 он написал, что в городе "громко", а Воздушные силы в это время предупреждали о движении ударных беспилотников.

Впоследствии стало известно, что российскими ударами повреждены больница, детский сад и школа. Развернуты оперативные штабы, на месте работают коммунальные службы.

По состоянию на утро известно о пяти пострадавших.

ДОПОЛНЕНО В 07:35. Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что возникли пожары в неэксплуатированной новостройке, помещении фитнес-центра, здании профессионального лицея, а также в расположенном рядом гараже с автомобилем. Пожары потушены.

В результате российской атаки повреждены фасады и остекление шести расположенных рядом многоквартирных жилых домов и детского сада, а также два гаража и девять автомобилей.

Психологи оказали помощь 14 человекам, среди которых один ребенок.