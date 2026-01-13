Россия попала в детский санаторий Харькова и убила четырех человек в пригороде

Россияне в очередной раз атаковали Харьков и пригород ударными беспилотниками, убив четырех гражданских. Еще шестеро – ранены

Харьков (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В ночь на 13 января Россия нанесла удар "шахедами" по Харькову и пригороду, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщили глава областной военной администрации Олег Синегубов и мэр Игорь Терехов.

После полуночи Синегубов написал о серии взрывов, однако впоследствии уточнил, что атака была за пределами города.

Сначала было известно об одном погибшем, затем – о двух, а по состоянию на утро количество жертв возросло до четырех.

Пострадали шесть человек: они получили ранения различной степени тяжести.

Уже в 02:22 Терехов сообщил, что зафиксировано попадание "шахеда" в детский санаторий в Шевченковском районе Харькова. На месте возник пожар. О жертвах или пострадавших он не писал.