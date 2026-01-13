Россия попала в детский санаторий Харькова и убила четырех человек в пригороде
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
В ночь на 13 января Россия нанесла удар "шахедами" по Харькову и пригороду, в результате чего погибли четыре человека. Об этом сообщили глава областной военной администрации Олег Синегубов и мэр Игорь Терехов.
После полуночи Синегубов написал о серии взрывов, однако впоследствии уточнил, что атака была за пределами города.
Сначала было известно об одном погибшем, затем – о двух, а по состоянию на утро количество жертв возросло до четырех.
Пострадали шесть человек: они получили ранения различной степени тяжести.
Уже в 02:22 Терехов сообщил, что зафиксировано попадание "шахеда" в детский санаторий в Шевченковском районе Харькова. На месте возник пожар. О жертвах или пострадавших он не писал.
- 12 января Зеленский предупредил о возможности нового масштабного удара РФ по Украине в ближайшее время.
