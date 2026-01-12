Россияне готовят новый массированный удар по Украине, может быть в ближайшие дни – Зеленский

Глава государства сообщил о данных разведки относительно возможного дронового и ракетного удара РФ

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский предупредил о возможности нового масштабного удара РФ по Украине в ближайшее время. Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.

"И обязательно, пожалуйста, обращайте внимание на воздушную тревогу. Есть информация от разведки: россияне готовят новый массированный удар", – рассказал Зеленский.

По словам президента, во время этого удара россияне могут применить беспилотники для истощения украинской системы противовоздушной обороны, а также ракеты. Он отметил, что оккупанты хотят воспользоваться холодом.

Зеленский акцентровал, что этот удар может произойти "в ближайшие дни".