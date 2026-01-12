Россияне готовят новый массированный удар по Украине, может быть в ближайшие дни – Зеленский
Артём Джерипа
Редактор новостей LIGA.net
Президент Владимир Зеленский предупредил о возможности нового масштабного удара РФ по Украине в ближайшее время. Об этом глава государства рассказал в вечернем обращении.
"И обязательно, пожалуйста, обращайте внимание на воздушную тревогу. Есть информация от разведки: россияне готовят новый массированный удар", – рассказал Зеленский.
По словам президента, во время этого удара россияне могут применить беспилотники для истощения украинской системы противовоздушной обороны, а также ракеты. Он отметил, что оккупанты хотят воспользоваться холодом.
Зеленский акцентровал, что этот удар может произойти "в ближайшие дни".
- 9 января Россия запустила по Украине 36 ракет и 242 дрона. В частности, состоялся второй удар "Орешником" по Львовской области. По данным премьера, россияне целенаправленно били по котельным.
- По Киеву той ночью оккупанты совершили комбинированную атаку, из-за чего погибли четверо и пострадали 22 человека. В результате ударов начались проблемы в энергосистеме столицы.
- По состоянию на вечер 12 числа часть Правого берега Киева перешла на стабилизационные графики, на Левом берегу сохранялись экстренные отключения. По данным мэра столицы Кличко, в Киеве без теплоснабжения остаются почти 800 домов.
