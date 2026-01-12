В Киеве без тепла остаются 800 домов в трех районах. С энергетикой ситуация также сложная

Восстановительные работы по энергетике и теплоснабжению в столице ведутся круглосуточно

Виталий Кличко (Фото: Киевский городской совет)

По состоянию на вечер 12 января в Киеве без теплоснабжения остаются почти 800 домов. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Речь идет о домах в Печерском, части Голосеевского и Соломенского районов. В других районах столицы удалось возобновить поставки тепла.

Кличко напомнил, что в результате повреждений инфраструктуры после массированной атаки 9 января в Киеве без теплоснабжения остались 6000 многоэтажек. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно, так же днем и ночью работают и энергетики.

Ситуация с энергоснабжением, от которого зависит обеспечение коммунальных услуг, остается в Киеве очень сложной.

"Коммунальщики и энергетики делают все возможное и невозможное в этой чрезвычайной ситуации, чтобы обеспечить жителей города необходимыми услугами", – отметил мэр Киева.