В Киеве без тепла остаются 800 домов в трех районах. С энергетикой ситуация также сложная
По состоянию на вечер 12 января в Киеве без теплоснабжения остаются почти 800 домов. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
Речь идет о домах в Печерском, части Голосеевского и Соломенского районов. В других районах столицы удалось возобновить поставки тепла.
Кличко напомнил, что в результате повреждений инфраструктуры после массированной атаки 9 января в Киеве без теплоснабжения остались 6000 многоэтажек. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно, так же днем и ночью работают и энергетики.
Ситуация с энергоснабжением, от которого зависит обеспечение коммунальных услуг, остается в Киеве очень сложной.
"Коммунальщики и энергетики делают все возможное и невозможное в этой чрезвычайной ситуации, чтобы обеспечить жителей города необходимыми услугами", – отметил мэр Киева.
- 9 января Россия запустила по Украине 36 ракет и 242 дрона. В частности, состоялся второй удар "Орешником" – Кремль признал это. По данным Свириденко, россияне целенаправленно били по котельным.
- После обстрела Кличко посоветовал жителям Киева, имеющим такую возможность, выехать на несколько дней за город, туда, где есть отопление и электричество.
- Полностью восстановить энергосистему столицы планируют ориентировочно 15 января.
- 12 января по всему Киеву ввели экстренные отключения света из-за сложной ситуации в энергосистеме.
