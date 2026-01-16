Росія готується до нових масованих ударів – Зеленський
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Президент Володимир Зеленський попередив, що, за даними розвідки, Росія готується до нових масованих ударів. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.
Президент просить українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Також Зеленський дав окремі завдання військовим, зокрема протиповітряній обороні. Наразі Україна намагається прискорювати постачання допомоги від партнерів, багато робиться на рівні Міноборони.
"Ми чесно говоримо з партнерами щодо ракет для ППО, щодо систем, які так необхідні нам. Постачання недостатньо", – заявив президент.
- 8 січня президент вже попереджав про підготовку РФ до масованої атаки по Україні. Вночі 9 січня ворог вдарив "Орєшніком" по Львівській області та атакував Київ.
- 12 січня також лунало попередження про новий масований удар по Україні. У ніч проти 13 січня РФ запустила 25 балістичних і крилатих ракет та майже 300 дронів. Під ударом були, зокрема, Одеса та Київська область.
