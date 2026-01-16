Росія готується до нових масованих ударів – Зеленський

На тлі наявної інформації Україна веде переговори з союзниками про посилення військової допомоги

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський попередив, що, за даними розвідки, Росія готується до нових масованих ударів. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні.

Президент просить українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Також Зеленський дав окремі завдання військовим, зокрема протиповітряній обороні. Наразі Україна намагається прискорювати постачання допомоги від партнерів, багато робиться на рівні Міноборони.

"Ми чесно говоримо з партнерами щодо ракет для ППО, щодо систем, які так необхідні нам. Постачання недостатньо", – заявив президент.