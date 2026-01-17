У Харкові стався невідомий вибух із загиблими. У Запоріжжі та на Одещині – удари по інфраструктурі

У Харкові стався невідомий вибух із загиблими. У Запоріжжі та на Одещині – удари по інфраструктурідоповнено
У ніч проти 17 січня росіяни атакували об'єкт інфраструктури у Запоріжжі, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. А у Харкові вночі стався невідомий вибух із жертвами, повідомив міський голова Ігор Терехов.
Російська армія атакувала Запоріжжя безпілотниками, внаслідок чого виникла пожежа на одному з інфраструктурних об'єктів. Проте інформація про постраждалих не надходила.
У Харкові близько 02:00 пролунав вибух невідомого походження у багатоповерхівці Салтівського району. На місці виявили тіла двох загиблих, є також і постраждалі.
Наразі з'ясовують причину вибуху та інші деталі. Тривають пошуково-рятувальні роботи.
ДОПОВНЕНО о 08:40. Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про удар РФ по енергетичній інфраструктурі регіону. На одному з об’єктів в Одеському районі зафіксовано пошкодження та виникла пожежа. Загиблих та постраждалих немає.
Наразі триває ліквідація наслідків. Об’єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення працюють у штатному режимі.
- 14 січня стало відомо, що росіяни знищили великий енергооб'єкт у Харкові. Без електрики і тепла залишилися 400 000 людей.
- Ввечері 16 січня президент повідомив, що, за даними розвідки, Росія готується до нових масованих атак.
