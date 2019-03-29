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29.03.2019, 09:21

СБУ заявила о раскрытии "патриотической" экстремистской группы

СБУ заявила о раскрытии "патриотической" экстремистской группы - Фото
Рустам Ташбаев (фото - facebook.com/russ.tash)

Деятельность групп "Украинская повстанческая армия" и "Украинская национальная армия" курировали российские спецслужбы, заявили правоохранители

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Служба безопасности Украины сообщила о прекращении деятельности "управляемого из России экстремистского объединения", целью которого заявлена дестабилизация ситуации в Украине во время выборов. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Ведомсто пишет, что группировка координировалось уроженцем РФ Рустамом Ташбаевым, который ранее учился в Калининградском высшем военно-морском училище, а сейчас является гражданином США.

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В 2015 году Ташбаева выдворили из Украины с формулировкой "за подрывную деятельность".

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СБУ утверждает, что по заданию российских спецслужб участники объединения должны были создать военизированные формирования - "Украинскую повстанческую армию" ("УПА" с зарубежной дислокацией) и "Украинскую национальную армию" ("УНА" - с дислокацией в Украине).

В Украине процесс создания "УНА", говорят в Службе, возглавил местный житель Юрий Заболотный, который неоднократно задерживался сотрудниками Нацполиции за незаконное хранение оружия и ограбления, а также привлекался к уголовной ответственности за призывы к свержению конституционного строя.

В августе 2017 года Заболотного, экс-бойца АТО из Правого сектора, осудили на два года за экстремистский ролик на YouTube.

Долгое время Заболотный вел переговоры "с известным агентом российских спецслужб Николаем Дульським" о получении денежной помощи для экстремистской деятельности, добавили в СБУ.

Правоохранители убеждены, что по инициативе иностранных кураторов в период объявления военного положения в конце 2018 года руководители "УНА" наладили сбор данных о дислокации и маршрутах передвижения подразделений ВСУ "с целью совершения диверсий и срыва мобилизации".

"Русский след" в деятельности организации якобы подтвердился по результатам 16 обысков в Одессе: двое задержанных - граждане РФ и Молдовы (из ПМР), а третий - украинец, является уроженцем Приднестровья.

Изъяты боеприпасы, оружие, военное снаряжение, средства связи и тысяча экземпляров газет с призывом присоединяться к деятельности "УНА".

Фото: пресс-служба СБУ

"Все попытки расшатать ситуацию в Украине, в том числе под прикрытием патриотических лозунгов, обречены на поражение", - заявил глава СБУ Василий Грицак.

Силовики анонсировали совместный брифинг СБУ и Генпрокуратуры по этому делу.

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Теги: сбу, экстремизм, Рустам Ташбаев, УНА
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