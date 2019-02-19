"Нужна первая кровь": СБУ выложила переговоры "Белой балаклавы"

Служба безопасности Украины утверждает, что сорвала "курируемые из России" планы радикальной подпольной организации "Белая балаклава" о насильственном захвате госвласти в Украине сразу же после первого тура выборов президента. В своем YouTube-канале СБУ опубликовала фрагменты аудиозаписей телефонных разговоров задержанного лидера организации Евгения Моренца.

СБУ считает, что проект "Белая балаклава" курировал из РФ якобы завербованный ФСБ украинец Николай Дульский: его цель - срыв избирательного процесса сразу после 31 марта посредством захвата админзданий в регионах, массовых протестов, беспорядков и кровопролитных стычек.

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По данным Службы, это не единственная схема страны-агрессора России по дестабилизации Украины в 2019 году с использованием протестного потенциала общества страны-жертвы.