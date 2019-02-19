"Белая балаклава" создавала условия для вторжения армии РФ - СБУ

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В планы ФСБ после дня выборов президента Украины входила организация жертв при искусственно созданных протестных стычках: для радикализации общества и анархии, а затем, как итог - для введения армии России. Об этом на брифинге рассказал замглавы СБУ Виктор Кононенко.

Задержанный вчера Евгений "Белая балаклава" Моренец, сообщили в СБУ, собирался использовать для организации протестов "идею народовластия": проект, который ФСБ активно реализует в Украине с 2007 года.

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"Под лозунгом народовластия в понимании российских спецслужб скрывается ликвидация общего избирательного права, которое подменяется голосованием никем на это не уполномоченных представиетей псевдотерриториальных общин, создание удельных правоохранительных, судебных, налоговых систем, нивелирование решений центральной власти местными референдумами и как следствие - потеря суверенитета украинского государства", - рассказал он.

СБУ утверждает: по указанию куратора от ФСБ Николая Дульского Моренец вербовал сообщников и планировал захват органов госвласти. Одной из основных их целей, уточнили в СБУ, была Рада.

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Сорванный план ФСБ предусматривал организацию столкновений мирного протеста с силовиками, которых со спины должны были атаковать боевые группы. "Кровопролитие и вооруженные столкновения должны были стать катализатором для совершения госпереворота", - отметил замглавы СБУ.

Говоря о личности Дульского, Кононенко отметил, что это гражданин Украины и лидер радикального объединения "Наждак". Сейчас он скрывается в РФ. Его подозревают в причастности к ряду провокационных акций в Украине.

Активизация плана должна была начаться 31 марта - сразу после закрытия избирательных участков под лозунгами фальсификации результатов выборов. Агентура ФСБ собиралась объявить "проведение вече в Киеве и регионах", уточнил Кононенко.

Статус участников такого вече Дульский определял так: "Это быдло, которое само никуда не встанет, потому что ему нужна жрачка, бухло и наркотики".

"По замыслу спецслужб РФ, ситуация управляемого хаоса должна была обеспечить формирование в глазах Запада образа Украины как территории анархии... Формирование благоприятных условий для активизации сепаратистских тенденций в регионах и получение основания для открытого вторжения ВС РФ в Украину", - назвал Кононенко конечную цель дестабилизационного плана РФ.

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