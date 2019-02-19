Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
19.02.2019, 12:05

Проект "Белая балаклава" готовил переворот в день выборов - СБУ

Проект "Белая балаклава" готовил переворот в день выборов - СБУ - Фото
Виктор Кононенко (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

СБУ сообщила, что сорвала новый план РФ по дестабилизации ситуации в Украине и свержению власти - проект так называемой организации "Белая балаклава"

Реклама
Реклама

Вчера, 18 февраля, СБУ задержала Евгения Моренца, известного в сети как "Белая балаклава" с YouTube-ролика: спецслужбы подозревают его в работе на российскую ФСБ. Об этом на брифинге рассказал замглавы СБУ Виктор Кононенко.

Он отметил, что спецслужбы РФ планировали через проект "Белая балаклава" (действует по указке из Москвы с осени 2018-го) организацию протестов в Украине сразу после выборов президента 31 марта: акции должны были привести к непризнанию выборов и насильственному свержению власти.

Реклама

Более того, провокации, по словам Кононенко, планировалось вне зависимости от того, кто из кандидатов выйдет во второй тур.

Проведены обыски в офисе и по месту жительства трех активных участников группы в поддержку подследственного нардепа Надежды Савченко. Они, считает СБУ, были на связи с агентом спецслужб РФ Николаем Дульским - тот скрывается в России.

У Моренца изъяли коктейль Молотова, которым он якобы собирался поджечь один из объектов в столице.

Уточняя по просьбе журналистов, какое отношение Моренец имеет к Савченко, Кононенко сказал: "Он активный сторонник и соратник Савченко... В контексте разговоров (на продемонстрированном на брифинге видео, - ред.) есть, что "я сознательно вышел из группы, чтобы мы не ассоциировались с ней".

Моренец для стимулирования протестов снимал для интернета видео от имени "Белой балаклавы". В роликах он призывает к свержению конституционного строя и захвату власти насильственным путем, уточнили в СБУ.

СБУ утверждает, что Моренец с подельниками втягивал в незаконную деятельность руководителей общественных объединений и отдельных активистов из разных регионов Украины с целью "спровоцировать их на организацию массовых протестов сразу после завершения голосования 31 марта якобы из-за фальсификаций".

"Замысел РФ включал непризнание выборов народом, созыв вече, выдвижение условий к власти, которые не могут быть исполнены", - рассказал Кононенко.

О замысле спецслужб РФ подробнее будет в следующих новостях.

Отправить:
Распечатать:
Теги: гибридная война, виктор кононенко, выборы, сбу, протест, пропаганда, переворот, информационная война, выборы-2019, 31 марта, свержение, белая балаклава, евгений моренец
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 