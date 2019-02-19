Проект "Белая балаклава" готовил переворот в день выборов - СБУ

Виктор Кононенко (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Вчера, 18 февраля, СБУ задержала Евгения Моренца, известного в сети как "Белая балаклава" с YouTube-ролика: спецслужбы подозревают его в работе на российскую ФСБ. Об этом на брифинге рассказал замглавы СБУ Виктор Кононенко.

Он отметил, что спецслужбы РФ планировали через проект "Белая балаклава" (действует по указке из Москвы с осени 2018-го) организацию протестов в Украине сразу после выборов президента 31 марта: акции должны были привести к непризнанию выборов и насильственному свержению власти.

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Более того, провокации, по словам Кононенко, планировалось вне зависимости от того, кто из кандидатов выйдет во второй тур.

Проведены обыски в офисе и по месту жительства трех активных участников группы в поддержку подследственного нардепа Надежды Савченко. Они, считает СБУ, были на связи с агентом спецслужб РФ Николаем Дульским - тот скрывается в России.

У Моренца изъяли коктейль Молотова, которым он якобы собирался поджечь один из объектов в столице.

Уточняя по просьбе журналистов, какое отношение Моренец имеет к Савченко, Кононенко сказал: "Он активный сторонник и соратник Савченко... В контексте разговоров (на продемонстрированном на брифинге видео, - ред.) есть, что "я сознательно вышел из группы, чтобы мы не ассоциировались с ней".

Моренец для стимулирования протестов снимал для интернета видео от имени "Белой балаклавы". В роликах он призывает к свержению конституционного строя и захвату власти насильственным путем, уточнили в СБУ.

СБУ утверждает, что Моренец с подельниками втягивал в незаконную деятельность руководителей общественных объединений и отдельных активистов из разных регионов Украины с целью "спровоцировать их на организацию массовых протестов сразу после завершения голосования 31 марта якобы из-за фальсификаций".

"Замысел РФ включал непризнание выборов народом, созыв вече, выдвижение условий к власти, которые не могут быть исполнены", - рассказал Кононенко.

О замысле спецслужб РФ подробнее будет в следующих новостях.