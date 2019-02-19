РФ перешла к активной фазе возврата Украины в свою орбиту - СБУ

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Российские власти поставили перед всеми спецслужбами задание "закрыть украинский вопрос" в 2019 году, то есть вернуть Украину в орбиту влияния страны-агрессора. Об этом на брифинге, рассказывая о технологиях ведения Россией информационной войны, заявил замглавы СБУ Виктор Кононенко.

Россия активно реализуют методики на основании доктрины (англ.) начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова от 2013 года, которая была опробована в Крыму и Донбассе, уточнил сотрудник Службы. Она предусматривает совокупное применение политических, экономических и информационных средств влияния с привлечением протестного потенциала населения страны-жертвы.

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"Россия будет пытаться искусственно создать ситуацию непризнания выборов в Украине как частью украинцев, так и частью западного сообщества", - подчеркнул Кононенко.

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По его словам, в дальнейшем это, по задумке Москвы, должно привести к максимальному расколу общества в стране-жертве и созданию "постоянно действующего фронта противостояния (властям) максимально возможного количества регионов Украины".

Кононенко сообщил, что на предварительном этапе агрессор создает несколько общественно-политических структур самого разного направления, которые не связаны между собой. Затем идет их активизация - как в СМИ и соцсетях, так и в форме публичных протестов. На третьем этапе происходит объединение всех этих сил агрессора под управлением единых координационных центров/кураторов.

"В дальнейшем должны определяться руководители параллельных органов власти из числа радикальных или харизматических лидеров подконтрольных структур. Проведение этих мероприятий - условие успешной реализации активной фазы, которая проводится с привлечением протестного потенциала. После начала этой фазы события могут носить необратимый характер", - пояснил замглавы СБУ.

"Например, Николай Дульский... организовал в интересах России в Украине как минимум шесть акций по дестабилизации ситуации", - резюмировал он.