Выборы президента 2019. Регистрация кандидатов завершена: список

Центральная избирательная комиссия (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Центральная избирательная комиссия 8 февраля завершила регистрацию кандидатов на пост президента Украины. В избирательной кампании примут участие 44 претендента на высший государственный пост. Как передает корреспондент LIGA.net, об этом сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

По ее словам, всего было подано 92 заявления на регистрацию, и в сравнении с кампанией 2014 года количество желающих баллотироваться возросло вдвое. В прошлый раз заявления подали 53 человека.

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Полный список кандидатов:

Балашов Геннадий. Выдвинут своей партией 5.10. 1961 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, предприниматель/физлицо.

Бессмертный Роман. Самовыдвиженец. 1965 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, доцент кафедры международных отношений Киевского национального университета культуры и искусств, беспартийный.

Богомолец Ольга. Самовыдвиженец, нардеп. 1966 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве. Глава комитета Рады по здравоохранению.

Богословская Инна. Самовыдвиженец. 1960 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, директор ВОО Виче Украины, беспартийная.

Бойко Юрий. Самовыдвиженец, нардеп. 1958 года рождения, образование высшее, проживает в Рубежном Луганской области.

Бондарь Виктор. Субъект выдвижения – партия Відродження. 1975 года рождения, образование высшее, проживает в пгт Гостомель г. Ирпень, народный депутат Украины, член партии Відродження.

Ващенко Александр. Самовыдвиженец. 1962 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, председатель правления общественной организации Влада народу, беспартийный.

Вилкул Александр. Выдвинула политическая партия Оппозиционный блок - партия мира и развития. 1974 года рождения, образование высшее, проживает в Днепре, народный депутат.

Габер Николай. Самовыдвиженец. 1960 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, помощник-консультант народного депутата Украины, член Патриотической партии Украины.

Гнап Дмитрий. Субъект выдвижения – партия Сила людей. 1977 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, физическое лицо – предприниматель, член партии Сила людей.

Гриценко Анатолий. Выдвинут партией Гражданская позиция, где является лидером, нардеп. 1957 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, доцент кафедры политологии Нацуниверситета Киево-Могилянская Академия.

Данилюк Александр. Самовыдвиженец. 1981 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, руководитель общественной организации Центр оборонных реформ, член политической партии Гражданское движение Спільна справа.

Деревянко Юрий. Субъект выдвижения – политическая партия Воля. 1973 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, народный депутат Украины, член партии Воля.

Добродомов Дмитрий. Выдвинут партией Общественное движение Народный контроль. 1977 года рождения, образование высшее, проживает в городе Львове, народный депутат.

Журавлев Василий. Субъект выдвижения – партия Стабильность. 1970 года рождения, образование высшее, проживает в пгт Старый Крым г. Мариуполь, глава общественной организации Федерация футбола г.Мариуполя, член партии Стабильность.

Зеленский Владимир. Субъект выдвижения – политическая партия Слуга народа. 1978 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, художественный руководитель ООО Квартал-95, беспартийный.

Каплин Сергей. Выдвинут Социал-демократической партией, нардеп, беспартийный. 1979 года рождения, образование высшее, проживает в селе Опришки Глобинского района Полтавской области.

Кармазин Юрий. Самовыдвиженец. 1957 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, президент общественной организации Институт права и общества, член Партии защитников Отечества.

Кива Илья. Выдвинула Социалистическая партия Украины. 1977 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, глава Всеукраинского профессионального союза МВД, член Социалистической партии Украины.

Корнацкий Аркадий. Самовыдвиженец. 1953 года рождения, образование высшее, проживает в Николаевской области, народный депутат, беспартийный.

Кошулинский Руслан. Субъект выдвижения - политическая партия ВО Свобода. 1969 года рождения, образование высшее, проживает в городе Львове, глава секретариата ВО Свобода.

Кривенко Виктор. Субъект выдвижения – партия Народный Рух Украины. 1982 года рождения, образование высшее, проживает в пгт Куриловка Петриковского района Днепропетровской области, народный депутат Украины, замглавы комитета ВР по вопросам бюджета, член партии Народный Рух Украины.

Кривонос Сергей. Субъект выдвижения – партия Воины АТО. 1970 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, первый замкомандующего Сил специальных операций ВСУ, беспартийный.

Куприй Виталий. Самовыдвиженец, нардеп, беспартийный. 1973 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, народный депутат Украины.

Литвиненко Юлия. Самовыдвиженец. 1976 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, временно безработная, беспартийная.

Ляшко Олег. Выдвинула Радикальная партия. 1972 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, народный депутат Украины.

Мороз Александр. Выдвинула Социалистическая партия Александра Мороза. 1944 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, пенсионер, член Социалистической партии Александра Мороза.

Мураев Евгений. Выдвинут своей партией Наши, нардеп. 1976 года рождения, образование высшее, проживает в Харькове.

Наливайченко Валентин. Выдвинут своей партией Общественно-политическое движение Валентин Наливайченко. 1966 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве.

Насиров Роман. Самовыдвиженец, беспартийный. 1979 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве.

Новак Андрей. Субъект выдвижения – партия Патриот. 1973 года рождения, образование высшее, проживает в г.Коломыя Ивано-Франковской области, временно безработный, член партии Патриот.

Носенко Сергей. Самовыдвиженец. 1969 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, старший управляющий директор ООО Интернешнл Инвестмент Партнерс Украина, беспартийный.

Петров Владимир. Самовыдвиженец. 1977 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, продюсер ООО Люмпен Продакшн, беспартийный.

Порошенко Петр. Самовыдвиженец. 1965 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, президент Украины, беспартийный.

Рыгованов Руслан. Самовыдвиженец. 1974 года рождения, образование высшее, проживает в Горловке Донецкой области, и.о. начальника госпредприятия Севастопольский морской рыбный порт, беспартийный.

Садовый Андрей. Выдвинут партией Самопомощь. 1968 года рождения, образование высшее, проживает во Львове, его мэр, член Самопомощи.

Скоцик Виталий. Самовыдвиженец, беспартийный. 1972 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, профессор кафедры коневодства и пчеловодства Национального университета биоресурсов и природопользования.

Смешко Игорь. Самовыдвиженец. 1955 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, профессор кафедры международных медикоммуникаций и коммуникативных технологий Института международных отношений КНУ им.Шевченко, член политпартии Сила и честь.

Соловьев Александр. Субъект выдвижения – партия Розумна сила. 1973 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, замдиректора юридической компании "ФЕБ", член партии Розумна сила.

Тарута Сергей. Выдвинут партией Основа, членом которой он является. 1955 года рождания, образование высшее, проживает в городе Мариуполе Донецкой области, народный депутат.

Тимошенко Юлия. Субъект выдвижения - ВО Батьківщина. 1960 года рождения, образование высшее, проживает в пгт Козин Обуховского района Киевской области, народный депутат, глава фракции.

Тимошенко Юрий. Самовыдвиженец. 1961 года рождения, образование профессионально-техническое, проживает в г. Коломыя Ивано-Франковской области, народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, беспартийный.

Шевченко Александр. Выдвинут партией УКРОП, нардеп. 1971 года рождения, образование высшее, проживает в селе Поляница города Яремче Ивано-Франковской области. Владелец курорта "Буковель".

Шевченко Игорь. Самовыдвиженец, беспартийный. 1971 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, президент Благотворительной организации Успешная Украина.

31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская избирательная кампания. Непосредственно голосование пройдет 31 марта 2019 года с 8:00 до 20:00.