Сегодня будут опубликованы последние рейтинги перед выборами

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Сегодня, 28 марта, последний день для публикации результатов опросов перед выборами в Украине. Это следует из закона о выборах президента Украины N474-14.

Согласно закону, запрещается публикация результатов опроса общественного мнения, связанного с выборами, в том числе в отношении партий - субъектов избирательного процесса и кандидатов на пост президента, в течение последних двух дней перед днем выборов.

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Таким образом, 28 марта является последним днем для обнародования результатов опросов, 29 марта должна завершиться агитация, после чего 30 марта будет так называемый день тишины.

Руководитель гражданской сети Опора Ольга Айвазовская отметила у себя в Facebook, что украинские медиа публиковали данные соцопросов с нарушениями. "Даже Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания установил, что среди наиболее распространенных нарушений в медиа была именно некорректная публикация данных", - написала она.

Советник главы МВД Иван Варченко сообщил, что аватары в Facebook с призывом поддержать того или иного кандидата в президенты в "день тишины" являются нарушением законодательства, но наказание за них не предусмотрено.

Варченко еще раз напомнил, что в день голосования запрещены фото- и видеосъемки в кабинке для голосования. По его словам, некоторые политические силы провоцируют избирателей на акцию - сделать селфи в кабинке в день голосования, но такие действия будут сознательным нарушением законодательства.

Также запрещено демонстрировать избирательный бюллетень, "отчитываясь перед обществом или перед собой".