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27.03.2019, 12:32

Накануне выборов: в МВД дали рекомендации по аватаркам в Facebook

Накануне выборов: в МВД дали рекомендации по аватаркам в Facebook - Фото
Иван Варченко (фото - пресс-служба МВД)

В "день тишины" 30 марта запрещена какая-либо агитация, а за соблазн взять бюллетень на сувенир можно поплатиться тремя годами ограничения свободы

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Аватарки в Facebook с призывом поддержать того или иного кандидата в президенты в "день тишины" являются нарушением законодательства, но наказание за них не предусмотрено. Об этом сегодня на брифинге заявил советник главы МВД Иван Варченко.

Он напомнил, что 30 марта, в "день тишины" перед днем выборов, агитация в любом виде запрещена.

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"Мы можем сейчас только просить наших граждан быть сознательными в соцсетях и не идти на нарушение... Воздержаться от того, чтобы запостить какую-то поддержку кандидата на пост президента, в том числе те аватарки, которые у людей стоят - "Я за того или за иного кандидата в президенты"... взять и воздержаться от них", - посоветовал Варченко.

Индивидуального наказания для тех, кто будет агитировать в интернете, на сегодня не предусмотрено, добавил он.

Варченко еще раз напомнил, что в день голосования запрещены фото- и видеосъемки в кабинке для голосования. По его словам, некоторые политические силы провоцируют избирателей на акцию - сделать селфи в кабинке в день голосования, но такие действия будут сознательным нарушением законодательства.

Также запрещено демонстрировать избирательный бюллетень, "отчитываясь перед обществом или перед собой".

"Также помните: избирательный бюллетень - это не сувенир, который можно взять домой и повесить в рамку. Если вы забираете избирательный бюллетень домой, то вы рискуете на три года попасть под санкцию статьи 158 Уголовного кодекса и получить ограничение свободы", - подчеркнул он.

Если бюллетень выносится с участка с целью проведения "каруселей", это карается лишением свободы на 5-7 лет.

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Теги: facebook, выборы, агитация, бюллетени, аватарка
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