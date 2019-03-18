Украинцев просят воздержаться от селфи в кабинках для голосования

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В МВД призывают избирателей во время выборов президента не делать фотографий в кабинке для голосования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Советник главы МВД Иван Варченко во время брифинга заявил, что избиратель не должен никому отчитываться о своем волеизъявлении. Такое действие, по его словам, уголовное наказуемо.

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"Избиратель не имеет права фотографировать свой избирательный бюллетень, не имеет права демонстрировать его во время голосования, потому что таким образом избиратель нарушает тайну голосования. То есть никаких селфи с бюллетенями в кабинках для голосования", - сказал Варченко.

По его словам, избиратель, который продемонстрировал свое волеизъявление, может быть привлечен к ответственности в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.

Спикер МВД Артем Шевченко уточнил корреспонденту LIGA.net, что формально нарушением считается только селфи с бюллетенем, однако в министерстве просят воздержаться от проведения любой фотосъемки в кабинке для голосования, чтобы "не провоцировать наблюдателей на конфликт", так как у них могут возникнуть вопросы, что именно избиратель снимал в кабинке.

Согласно результатам опроса социологической компании Социс, голосовать на президентских выборах в этом году собираются 70,8% украинцев.