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22.02.2019, 13:53

Сколько украинцев пойдут голосовать на выборах: опрос от Социс

Сколько украинцев пойдут голосовать на выборах: опрос от Социс - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Точно не собираются голосовать - 9,2% украинцев

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Голосовать на президентских выборах в этом году собираются 70,8% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Социс.

Затрудняются сказать, будут ли голосовать – 20% украинцев. Точно не собираются голосовать 9,2%.

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Опрос проводился с 8 по 18 февраля среди 2 000 респондентов методом личного формализованного интервью по месту проживания. Опрос проводился во всех областях Украины, кроме Крыма и оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

Как сообщалось ранее, согласно соцопросу, если бы выборы президента Украины прошли в ближайшее воскресенье, то среди тех, кто точно будет голосовать и определился с выбором, лидирует шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский – 23,8%. 

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Теги: президентские выборы, Украина, выборы, опрос
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