Сколько украинцев пойдут голосовать на выборах: опрос от Социс

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Голосовать на президентских выборах в этом году собираются 70,8% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании Социс.

Затрудняются сказать, будут ли голосовать – 20% украинцев. Точно не собираются голосовать 9,2%.

Реклама

Нажмите, чтобы увеличить:

Опрос проводился с 8 по 18 февраля среди 2 000 респондентов методом личного формализованного интервью по месту проживания. Опрос проводился во всех областях Украины, кроме Крыма и оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

Как сообщалось ранее, согласно соцопросу, если бы выборы президента Украины прошли в ближайшее воскресенье, то среди тех, кто точно будет голосовать и определился с выбором, лидирует шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский – 23,8%.