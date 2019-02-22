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22.02.2019, 13:12

Опрос Социс: разрыв между Зеленским и Порошенко - 3%

Опрос Социс: разрыв между Зеленским и Порошенко - 3% - Фото
Владимир Зеленский (фото - ЕРА)

Сразу после Зеленского и Порошенко - Юлия Тимошенко, которая отстает всего на 4% от действующего президента

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Если бы выборы президента Украины прошли в ближайшее воскресенье, то среди тех, кто точно будет голосовать и определился, лидирует шоумен и кандидат в президенты Владимир Зеленский – 23,8%. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса от социологической компании Социс.

Среди тех, кто еще не определился Зеленский набирает 19,9%.

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Действующий президент Петр Порошенко среди тех, кто точно будет голосовать и определился набирает 20,3%, среди тех, кто не определился – 17,0%.

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко, согласно результатам соцопроса, занимает третье место: среди тех, кто точно будет голосовать – 13,3%, среди определившихся 15,9%.

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Среди опрошенных, которые собираются голосовать Зеленский набирает 19,1%, среди тех, кто собирается голосовать и определился 24,7%.

Порошенко среди тех, кто собирается голосовать на втором месте – 14,9%, а среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором – 19,2%. Тимошенко – на третьем месте, 12,3% среди тех, кто собирается голосовать и 15,9% среди тех, кто собирается голосовать и определился.

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Четвертое, пятое и шестое места в этих рейтингах занимают соответственно кандидаты в президенты Юрий Бойко, Анатолий Гриценко и Олег Ляшко.

Опрос проводился с 8 по 18 февраля среди 2 000 респондентов методом личного формализованного интервью по месту проживания.

Опрос проводился во всех областях Украины, кроме Крыма и оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

20 февраля опрос Центра Разумкова показал, что, если бы выборы президента Украины проводились в начале февраля этого года, то во второй тур могли бы выйти Зеленский, Порошенко и Тимошенко.  

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Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко, выборы, соцопрос, юлия тимошенко, рейтинги
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