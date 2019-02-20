Второй тур. Шансы есть у трех кандидатов - опрос центра Разумкова

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Если бы выборы президента Украины проводились в начале февраля этого года, то во второй тур могли бы выйти Владимир Зеленский, глава государства Петр Порошенко и лидер Батькивщины Юлия Тимошенко. Об этом свидетельствуют данные опроса центра Разумкова.

За Зеленского собираются проголосовать 17,5% опрошенных (а среди тех, кто намерен проголосовать - 19%).

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"Примерно равные шансы выйти во второй тур выборов имеют Порошенко (соответственно 13,1% и 16,8%) и Тимошенко (соответственно 11,5% и 13,8%)", - отметили социологи.

За лидера Гражданской позиции Анатолия Гриценко - 5,9% всех респондентов и 7,3% тех, кто придет на выборы.

"За Бойко - 6,3% и 7,1%, соответственно; Ляшко - 4,3% и 4,8%. Каждый из остальных кандидатов набирают менее 3%", - уточнили социологи.

В регионах Зеленского готовы поддержать от 13% опрошенных на западе до 22% на юге, уровень поддержки Тимошенко - от 8% на востоке страны до 15% - в центре.

Социологи добавили, что за Порошенко чаще готовы отдать свои голоса жители запада (17%) и центра (16%) страны по сравнению с югом (6%) и востоком (8%), тогда как Бойко, наоборот, в первую очередь может рассчитывать на поддержку жителей востока (13%) и юга (10%) - в центральном и западном регионах за него готовы проголосовать лишь соответственно 3% и 1% опрошенных.

Во втором туре выборов Зеленский побеждает как Порошенко (соответственно 32,2% и 19,1% среди всех респондентов), так и Тимошенко (28,7% всех опрошенных готовы проголосовать за Зеленского, 18,6 % - за Тимошенко).

"В случае же выхода во второй тур Тимошенко и Порошенко оба имеют равные шансы на победу - разница процентов, которые получает каждый из этих кандидатов, статистически не значащая (соответственно 22,4% и 20,0%)", - подчеркнули социологи.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.

Опрос проводился с 7 по 14 февраля 2019 года во всех регионах Украины за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Было опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

По итогам соцопроса группы Рейтинг, центра Социальный мониторинг, Украинского института социсследований им. Яременко и компании Инфо Сапиенс в середине-конце января 2019 года, лидером президентской гонки был Зеленский.

Обнародованные 31 января данные совместного исследования трех компаний - Социс, КМИС и центра Разумкова - показали, что во 2-й тур выборов выходит Зеленский, и за выход туда же сражаются Порошенко и Тимошенко.