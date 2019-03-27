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27.03.2019, 19:43

У Зеленского самая молодая аудитория избирателей - опрос

У Зеленского самая молодая аудитория избирателей - опрос - Фото
Фото: depositphotos.com

Юлия Тимошенко наибольшую поддержку имеет среди избирателей в возрасте 50-59 лет

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39% украинцев в возрасте младше 30 лет готовы проголосовать за Владимира Зеленского на выборах президента. Петра Порошенко в этой возрастной группе поддерживают 9% избирателей. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного Центром Разумкова.

Чем моложе респонденты, тем чаще они готовы голосовать за Зеленского. Из тех, кому за 60 лет, за него готовы проголосовать 6% избирателей. Из тех, кому от 18 до 29, Зеленского поддерживают 39% опрошенных.

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Порошенко менее популярен в младшей возрастной группе. Среди респондентов моложе 30 лет за него собираются голосовать 9%.

Юлия Тимошенко наибольшую поддержку имеет среди избирателей в возрасте 50-59 лет (14%) и в возрасте 60 и более лет (18%). Это же касается и Юрия Бойко (в этих возрастных группах за него собираются голосовать соответственно 11% и 12%).

Исследование проведено с 21 по 26 марта 2019 года. Было опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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Теги: выборы, опрос, голосование, Зеленский
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